Copa Davis: Argentina se prepara para enfrentar a Países Bajos

El equipo argentino de Copa Davis se alista para su serie contra Países Bajos, en busca de un lugar en el Final 8 de la edición 2025. Con varios días de entrenamiento y la alineación confirmada, el capitán Javier Frana ha elegido a Tomás Etcheverry como segundo singlista, que acompañará a Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta del país.

El encuentro se llevará a cabo en Groningen, donde el viernes se enfrentarán Etcheverry y Cerúndolo a los neerlandeses Jesper de Jong (79) y Botic van de Zandschulp (82). Países Bajos no contará con su mejor jugador, Tallon Griekspoor (31), ausente de la competencia.

La jornada comenzará a las 9:00 hs con el debut de Etcheverry frente a de Jong, seguido del duelo entre Cerúndolo y van de Zandschulp, quien fue derrotado recientemente por el argentino en Indian Wells, con un marcador de 6-3 y 6-4.

El sábado, también a las 9:00 hs, se disputará el tercer punto de la serie, donde Horacio Zeballos y Andrés Molteni se enfrentarán a Sander Arends y Sem Verbeek. Posteriormente, Cerúndolo volverá a medirse contra de Jong y Etcheverry contra van de Zandschulp en la segunda ronda de singles.

Todos los partidos serán transmitidos en vivo por TyC Sports y DirecTV Sports.

Formato de la Copa Davis 2025

La competencia se jugará al mejor de tres sets con tie break, y el primero en ganar tres puntos avanzará a las finales. Las finales contarán con ocho equipos: los siete clasificados en esta ronda y el defensor del título, Italia. Estas instancias se llevarán a cabo del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, Italia.

Argentina alcanzó los cuartos de final en 2024, cayendo ante Italia.

