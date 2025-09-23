Lamine Yamal se quedó con el premio al mejor futbolista joven

La ceremonia del Balón de Oro 2024/25 se llevó a cabo este lunes en el Teatro du Châtelet de París, donde se reconocerá al mejor futbolista del mundo.

Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona, se alzó nuevamente con el premio al mejor futbolista joven, convirtiéndose en el ganador de este galardón por segunda vez. "Es un orgullo estar aquí. No quiero olvidarme de mis compañeros", declaró tras recibir el premio.