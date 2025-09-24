El Inter Miami de Messi a un paso de los playoffs

La temporada regular de la Major League Soccer se aproxima a su final, y el Inter Miami aún no ha asegurado su lugar en los playoffs. Sin embargo, este miércoles puede sellar ese destino al enfrentarse a New York City FC en el Citi Field, a partir de las 20:30 (hora argentina). El encuentro se transmitirá a través del MLS Season Pass de Apple TV.

Un triunfo o un empate en este partido garantizaría al Inter Miami su clasificación a los playoffs de la MLS Cup. En caso de sufrir una derrota, el equipo tendría que esperar una fecha más para definir su futuro, aunque, en este punto de la temporada, solo un evento catastrófico podría dejarlo fuera de la competencia.

Inter Miami llega al partido con una victoria importante sobre DC United, donde Lionel Messi brilló con dos goles y una asistencia. Messi lidera la carrera por la Bota de Oro de la MLS, acumulando 22 goles en 22 partidos.