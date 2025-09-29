ANSES cuándo cobro: el cronograma de pagos para este lunes 29 de septiembre

La ANSES informó el cronograma de pagos para este lunes 29 de septiembre de 2025 para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobrarán en octubre

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en octubre de la siguiente manera, sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan:

La jubilación mínima: $326.298,38;

La jubilación máxima: $2.195.679,22;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $261.038,70;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $228.453,71

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $149.266,62.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.