Morena Rial rompió el silencio desde la cárcel

Morena Rial se encuentra detenida en el penal N°51 de Magdalena, Buenos Aires, por incumplimiento de órdenes judiciales, que incluían la realización de un tratamiento psicológico y la obtención de un empleo estable.

Recientemente, la mediática se expresó en redes sociales, dirigiéndose a sus críticos y promocionando su cuenta para obtener ingresos por publicidad. En una historia de Instagram, escribió: “¡Pronto volveré a full con las redes! ¡Espero su apoyo con chismes con More!”, refiriéndose a su sección habitual de contenido.

También se dirigió a quienes la critican: “A los que insultan, les mando un beso. Están con grandes problemas para destilar tanto odio”.

Además, agradeció a su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, destacando su apoyo incondicional: “Gracias por tu apoyo. Incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”.

En otra publicación, Rial utilizó su plataforma para gestionar publicidad, indicando que quienes tenían pautas reservadas debían contactarse a través de un enlace específico para reorganizar sus acciones de marketing: “Debido a la situación actual de More Rial, pedimos que se contacten para dar continuidad a las acciones de marketing. Equipo de marketing y nuevos medios”.