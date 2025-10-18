El comentario del ingeniero de Alpine a Colapinto

Franco Colapinto participó en la clasificación sprint del Gran Premio de Estados Unidos, donde terminó en la 17ª posición. A solo una décima de Pierre Gasly, quien logró el último puesto para avanzar a la segunda fase de la clasificación, Colapinto expresó su frustración al finalizar la sesión. En su comunicación por radio con su ingeniero, Stuart Barlow, comentó: “No, amigo. La parte trasera está terminada”. Barlow le respondió que “parecía bastante horrible ahí afuera” y lamentó que no pasaran a la siguiente ronda.

Durante el único entrenamiento del fin de semana, Colapinto superó a Gasly, finalizando en la 16ª posición con un tiempo de 1:34.653. En la primera ronda de clasificación, el argentino registró un tiempo de 1:36.600 y, al final, mejoró a 1:35.246, pero no fue suficiente para avanzar. Gasly logró marcar 1:35.144, lo que le permitió posicionarse en la 15ª plaza.