La mujer que recibió una corona fúnebre en Salta ya había sido intimidada con un pasacalle: “Rompe familia”

Jessica Juárez, la mujer que se encontró con una corona fúnebre con su nombre, relató que no fue la primera vez que recibió hostigamiento. Se trata de un episodio más que se suma en estos últimos meses: en julio de este año se sorprendió con un pasacalle donde la acusaban de “Rompe familia”.



La historia de Juárez, del barrio Los Pinares, en la localidad de Cerrillos, Salta, se dio a conocer esta semana cuando fue a buscar a su hija al jardín y se encontró con un mensaje intimidante. Una corona fúnebre colgada en el alambrado perimetral del establecimiento educativo tenía impresa su nombre junto a la leyenda “Q.E.P.D.”.

La mujer, alertada por sus vecinos, decidió hacer pública la amenaza en sus redes sociales, lo que generó conmoción y puso en alerta a las autoridades. “Tengo miedo por mis hijos, no quiero que me pase nada”, escribió, y aseguró que no es la primera vez que sufre este tipo de amedrentamiento.

“Primero colocaron un pasacalle y ahora esto“, contó a Qué Pasa Salta.

“Rompe familia”: el pasacalles intimidatorio que le habían dedicado a Jessica

La mujer detalló que la situación de violencia se remonta a hace casi cinco años, cuando se separó de su expareja por violencia de género. Si bien Jéssica hizo múltiples denuncias, relató que todo “siguió igual” durante todo este tiempo. Tanto es así que en julio de este año se encontró con un pasacalles con mensajes acusatorios.

“Dejá a mi marido” y “Rompe familia”, son algunas de las frases que la recibieron en la puerta de su casa, y que la motivaron a hacer un fuerte descargo.

“Buenas noches. Me presento para las personas que no me conocen del barrio, soy Jessica Suárez”, fue el comienzo de su posteo en redes sociales, donde aclaró que es madre soltera.

"No existe ningún amante en mi vida. Soy madre soltera y me ocupo de trabajar, mantener a mis hijos y mi casa", sentenció en otro pasaje del descargo, que compartió De Frente Salta.

Jessica aseguró que tanto la amenaza de muerte recibida en el jardín como los pasacalles serían parte de una campaña de difamación impulsada por la familia del progenitor de sus hijos.

La mujer también contó que la disputa con su expareja involucra un conflicto por el incumplimiento de la cuota alimentaria. En ese sentido, señaló: “Vengo luchando para que el progenitor se haga cargo. En febrero hubo juicio y nada, no me pasa ni un centavo”.

Con relación a la corona de flores que recibió en la puerta del jardín de su hija, Jessica aclaró que responsabiliza a su expareja y a su familia en caso de que le ocurra algo.

“Quiero aclarar que AMO MI VIDA, no me quiero morir. Si me pasa algo después de esto, ya saben”, advirtió.

En el cierre de la publicación invitó a los vecinos del barrio de Pinares a que se acerquen a la peluquería donde trabaja. “Voy a seguir trabajando como siempre", cerró.

La Justicia intervino de urgencia y dispuso custodia policial

Después de que el caso saliera a la luz, la fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, intervino de oficio y abrió una investigación.

Desde el Ministerio Público Fiscal, confirmaron que Viazzi ordenó medidas urgentes, entre ellas una consigna policial fija en la casa de la víctima para protegerla tanto a ella como a sus hijos.

Además, la fiscalía solicitó pericias sobre la corona fúnebre, el análisis de cámaras de seguridad cercanas al jardín y la toma de testimonios para tratar de identificar a los responsables.

“El caso reviste gravedad por el contexto de violencia previa y el mensaje simbólico del objeto utilizado”, señalaron fuentes cercanas a la causa, en diálogo con Radio Salta.

El episodio se suma a una larga serie de denuncias por hostigamiento y amenazas que Jéssica ya había presentado contra su expareja. En esos antecedentes constan restricciones de acercamiento y medidas cautelares dictadas por la Justicia, aunque la víctima asegura que no siempre se cumplieron.

Organizaciones de Cerrillos que asisten a mujeres en situación de violencia repudiaron el hecho y acompañaron a la víctima. “No se trata solo de una amenaza simbólica, sino de un acto concreto de amedrentamiento que busca generar terror”, advirtieron desde un colectivo local.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.