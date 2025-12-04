Cristian Auguadra asume la SIDE en medio de tensiones internas y la reconfiguración del sistema de inteligencia

Cristian Auguadra fue designado nuevo titular de la SIDE mediante el Decreto 852/2025.

Es un hombre de estrecha confianza de Santiago Caputo y proviene de la División de Asuntos Internos.

La SIDE fue restablecida en 2024, tras una profunda reestructuración del sistema de inteligencia.

Sergio Neiffert fue desplazado en medio de tensiones internas y pérdida de confianza del oficialismo.

Hubo un episodio clave: un cruce entre Neiffert y un funcionario que llevó un ultimátum del entorno de Caputo.

El Gobierno busca consolidar un sistema de inteligencia “moderno”, “eficiente” y alineado con estándares internacionales.

El Gobierno oficializó la designación de Cristian Auguadra como nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en reemplazo de Sergio Neiffert, en un movimiento que vuelve a poner bajo la lupa las disputas internas dentro del sistema de inteligencia y el peso del círculo presidencial en la toma de decisiones. La resolución fue publicada durante la madrugada del miércoles a través del Decreto 852/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, que también determinó la salida de Auguadra de la División de Asuntos Internos (DAI).

Auguadra, contador público y funcionario de perfil bajo, es considerado un hombre de extrema confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, figura central en la arquitectura política y comunicacional del Gobierno. Su relación con la familia Caputo es estrecha y de larga data, especialmente con Claudio Caputo, padre del principal asesor. Antes de su ingreso al Estado, consolidó una trayectoria vinculada a la auditoría, la gestión de riesgos y la consultoría fiscal, además de haber sido propuesto en su momento por Mauricio Macri para integrar el directorio del Banco Ciudad. También estudió en la Universidad de Morón y trabajó en proyectos de asesoramiento legal y gestión pública.

Un ascenso en el marco de la reestructuración del sistema de inteligencia

Auguadra ingresó a la administración pública en julio de 2024, cuando el Gobierno lanzó una profunda reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Ese proceso implicó el restablecimiento de la histórica SIDE —disuelta durante el kirchnerismo— y la eliminación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En su lugar, la estructura quedó dividida en cuatro organismos: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

Esta última, bajo el mando de Auguadra hasta su designación en la SIDE, tuvo un rol estratégico: supervisar y auditar los recursos y procedimientos de todas las agencias del SIN. Desde allí impulsó auditorías internas, revisiones de funcionamiento y mecanismos de control institucional considerados claves por el Gobierno para “modernizar” el sistema.

En el comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, se lo describió como un “funcionario con experiencia en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública” y se aseguró que su desembarco en la SIDE permitirá “profundizar la modernización técnica y operativa del organismo” y “consolidar mecanismos de control y planificación estratégica”.

La salida de Neiffert y un clima de fricciones

El desplazamiento de Sergio Neiffert no tomó por sorpresa al entorno político. Aunque no presentó formalmente su renuncia, fue removido a partir de un pedido de “cese” por parte del Ejecutivo, luego de varias semanas marcadas por rumores de tensiones internas con Santiago Caputo y con el propio Auguadra. La salida se produjo apenas un día después de que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia aprobara el Informe de Gestión 2023-2024, lo que en la práctica reforzaba la visibilidad institucional del área.

Según fuentes políticas, la relación entre Neiffert y Caputo venía deteriorada desde hacía meses, y se habría agravado ante la posibilidad de que el ahora ex titular de la SIDE buscara mayores márgenes de autonomía. A eso se sumaron versiones de un presunto acercamiento a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo cual habría generado fricciones dentro del estrecho círculo de poder del Presidente.

La tensión llegó a su punto máximo tras un episodio revelado recientemente: la visita del subsecretario administrativo José Francisco Lago Rodríguez al domicilio de Neiffert, un encuentro que derivó en un intercambio a los gritos y que, según trascendió, llevó un ultimátum desde el entorno de Caputo para limitar el accionar del funcionario saliente.

Objetivo oficial: un sistema “líder en la región”

Pese a las internas, el Gobierno destacó los avances alcanzados durante la gestión de Neiffert, señalando que permitió “ordenar procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional”, sentando bases para un organismo “más eficiente y profesional”. Desde la administración Milei reiteraron la meta de consolidar un sistema de inteligencia “líder en la región” y alineado con estándares internacionales.

La llegada de Cristian Auguadra se inscribe así en una etapa de consolidación y control político del aparato de inteligencia, en un contexto donde las disputas internas conviven con la promesa oficial de modernización y profesionalización del sector.