Simeone aclaró su cruce con Vinícius tras la Supercopa de España

Este jueves, el Real Madrid superó 2-1 al Atlético de Madrid y avanzó a la final de la Supercopa de España. El encuentro estuvo marcado por un cruce entre Diego Simeone y Vinícius Jr. que acaparó la atención.

Durante la primera mitad, el director técnico del Atlético, Diego Simeone, intentó distraer al extremo brasileño con provocaciones, gritándole desde el banco: “Florentino te va a echar, acordate lo que te digo”. Vinícius respondió, lo que llevó a una escalada en la tensión entre ambos.

En la segunda mitad, Vinícius fue sustituido en el minuto 81, momento en el que Simeone volvió a gesticular hacia él en respuesta a los silbidos del público. Ambos entrenadores recibieron amonestaciones por su comportamiento.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Simeone fue preguntado sobre el cruce, pero esquivó la pregunta con una frase que sorprendió a los presentes: “No tengo nada que comentar. Lo que pasa dentro del campo, desde que éramos chiquitos, se queda ahí. Nada más que decir”. Ante la insistencia, agregó: “No me acuerdo, tengo la memoria complicada”.

El intercambio entre Simeone y Vinícius fue captado por las cámaras y rápidamente se volvió viral en redes sociales.