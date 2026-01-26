Respaldo desde Washington: elogios a Milei, señales financieras y un nuevo rol para la Argentina en la región

Estados Unidos destacó la evolución política de Javier Milei y su capacidad de liderazgo.

El acuerdo de swap fue presentado como una operación financiera beneficiosa para ambos países.

Washington justificó su respaldo en un contexto de inestabilidad y tensiones de mercado.

Bessent afirmó que Milei consolidó una base electoral amplia, con fuerte apoyo juvenil.

La Argentina fue señalada como eje de la estrategia estadounidense en América Latina.

Las reformas económicas y el equilibrio fiscal impulsaron el interés de grandes inversores.

Las definiciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre la gestión de Javier Milei volvieron a colocar a la Argentina en el centro del tablero político y económico regional. En una extensa entrevista, el funcionario norteamericano destacó la evolución del presidente argentino, a quien describió como un dirigente que dejó de ser únicamente un referente intelectual para consolidarse como un actor político con capacidad de conducción y toma de decisiones en escenarios complejos.

Bessent subrayó que ese proceso de transformación resultó clave para el vínculo bilateral y para el respaldo que Washington decidió brindar en un momento de inestabilidad financiera. En ese marco, puso especial énfasis en el acuerdo de swap de monedas entre ambos países, una operación que, según explicó, fue impulsada directamente por el liderazgo del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de sostener a un aliado estratégico en un contexto de fuerte tensión de mercado.

El funcionario sostuvo que la asistencia no respondió a un gesto unilateral ni a una transferencia de fondos sin retorno, sino a una operación financiera diseñada para beneficiar a ambas partes. Remarcó que el mecanismo fue concebido como un préstamo, del cual Estados Unidos obtuvo una ganancia concreta y la Argentina pudo estabilizar su frente financiero. Parte de ese compromiso, señaló, ya fue cumplido con la devolución de una porción significativa de los fondos, lo que consolidó la credibilidad del acuerdo y desarmó las críticas iniciales que lo presentaban como un salvataje sin contrapartidas.

En su análisis político, Bessent fue más allá del plano económico y apuntó a la dinámica interna argentina. Afirmó que, durante el proceso electoral, sectores vinculados al kirchnerismo intentaron generar movimientos en el mercado con el fin de condicionar el resultado de las urnas. En ese contexto, justificó el respaldo estadounidense como una señal de estabilidad frente a maniobras que, desde su óptica, buscaban erosionar la confianza financiera en el país.

Otro de los ejes centrales de sus declaraciones fue el perfil del electorado que acompaña a Milei. Según el secretario del Tesoro, el actual mandatario logró construir una base de apoyo transversal, con fuerte presencia de jóvenes y de sectores socialmente vulnerables, a quienes identificó como los principales perjudicados por las políticas del pasado. Ese respaldo, evaluó, le otorga al presidente argentino una plataforma política sólida, con proyección de continuidad en el tiempo.

Desde una perspectiva geopolítica, Bessent planteó que el giro político de Buenos Aires reposicionó a la Argentina como una pieza clave en la estrategia de Estados Unidos en América Latina. En su visión, el cambio de rumbo argentino podría irradiar hacia otros países de la región, generando un efecto de arrastre que modifique alineamientos tradicionales. En ese esquema, Washington busca recomponer su influencia sobre aliados históricos y fortalecer un bloque afín en el hemisferio.

El impacto de ese nuevo clima político también se reflejaría en el plano de las inversiones. El funcionario reveló que una de las mayores compañías mineras del mundo analiza desembolsos multimillonarios en la Argentina, una posibilidad que, según afirmó, habría sido impensable bajo administraciones anteriores marcadas por la desconfianza, la inseguridad jurídica y los escándalos de corrupción. Para Bessent, el país se convirtió en un destino prioritario para el capital internacional gracias al cambio de reglas y al nuevo enfoque económico.

No se trata del primer respaldo público del secretario del Tesoro a Milei. Meses atrás, durante una gala internacional, ya había elogiado el rumbo adoptado por el Gobierno argentino y destacado el impacto de sus reformas. En esa ocasión, recordó el estado crítico en el que se encontraba la economía tras años de desequilibrios fiscales, inflación persistente y políticas monetarias expansivas sin control.

En contraste, resaltó que la actual administración optó por un modelo de austeridad y disciplina fiscal, orientado a garantizar la estabilidad macroeconómica y a sentar las bases de un crecimiento sostenido. El énfasis en el equilibrio de las cuentas públicas y la búsqueda de superávits consecutivos fueron señalados como pilares de una estrategia que, desde Washington, observan con atención y expectativa.