La cantante que rechazó un concierto y perdió alrededor de 76 mil millones en Bitcoins

Es difícil culpar a la protagonista de esta historia, pese a que perdió la oportunidad de ganar miles de millones de dólares. En la época en la que le fue ofrecido un pago muy chico en criptomonedas, pensó que no era una buena idea, pese a que no se trataba de una presentación de alta exigencia.

Al día de hoy es normal lamentarlo, ya que el crecimiento de bitcoin tomó por sorpresa a muchos y convirtió en multimillonarios a quienes apostaron a minarlo. Su éxito le brindó una oportunidad única, que consideró una mala apuesta y por eso la rechazó.

Un concierto por 600 dólares en Bitcoin: la oferta que rechazó Lilly Allen

En 2009, Lilly Allen estaba en la cima de su popularidad. Venía de lanzar It’s Not Me, It’s You, su disco más exitoso, con un impacto inmediato en ventas, rankings y presencia mediática. Sus giras y presentaciones se movían en valores altos, propios de una artista consolidada a nivel internacional.

En ese contexto, recibió una propuesta para realizar un concierto virtual dentro del mundo digital Second Life. La idea, por entonces, resultaba extraña y poco atractiva para una figura de su calibre. El pago ofrecido era equivalente a 600 dólares, una cifra que contrastaba de manera directa con los honorarios que manejaba en ese momento.

La rareza no terminaba ahí. El pago no sería en dinero tradicional, sino en una moneda digital prácticamente desconocida fuera de círculos tecnológicos muy específicos. Se trataba de Bitcoin, un experimento que en 2009 todavía no tenía respaldo, difusión ni valor real en la economía cotidiana.

Años más tarde, la propia cantante recordó el episodio en redes sociales y confirmó que la oferta incluía cientos de miles de Bitcoin. En ese momento, cada unidad valía apenas fracciones de centavo, por lo que aceptar el pago implicaba asumir un riesgo sin garantías, algo que explica el rechazo inmediato.

Cuánto dinero tendría la cantante en la actualidad

El valor de Bitcoin en 2009 rondaba los 0,0007 dólares por unidad. Con una oferta estimada en unos 860 mil Bitcoin, el pago total apenas superaba los 600 dólares, una suma irrelevante para una artista que cobraba cifras de seis dígitos por presentación.

Si la cantante decidía vender esas monedas en 2014, cuando Bitcoin alcanzó por primera vez los mil dólares, la ganancia superaba los 850 millones de dólares. De haber esperado hasta 2019, con valores cercanos a los 12 mil dólares, el monto se ubicaba por encima de los 10 mil millones.

Tomando cotizaciones recientes cercanas a los 88 mil dólares por Bitcoin, esos 860 mil tokens representan hoy una fortuna cercana a los 76 mil millones de dólares, una cifra que la colocaría entre las personas más ricas del planeta y muy lejos de su patrimonio actual, estimado en alrededor de cuatro millones de dólares.

Fuente: Ámbito