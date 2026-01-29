ARCA cuestionó el domicilio declarado por la AFA y bloqueó trámites fiscales

ARCA objetó documentación y no pudo verificar el domicilio legal declarado por la AFA en Pilar.

Inspectores constataron que no existe señalización ni construcción que acredite la numeración informada.

El organismo exigió la actualización de autoridades y la presentación de reformas estatutarias legalizadas.

Las observaciones bloquean trámites impositivos y administrativos hasta su regularización.

El domicilio cuestionado había sido invocado en una decisión de la Cámara Federal de San Martín.

La presentación de la AFA será impugnada si no cumple con los requisitos formales exigidos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) activó una advertencia formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego de objetar documentación clave y de no poder verificar el domicilio legal informado por la entidad en la localidad bonaerense de Pilar. La observación, que quedó asentada en el sistema registral del organismo, obliga a la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia a actualizar datos y presentar respaldos estatutarios para destrabar gestiones impositivas y administrativas.

El foco del señalamiento está puesto en la imposibilidad de localizar la dirección consignada en la calle Mercedes 1366, código postal 1629. Inspectores del organismo tributario realizaron una constatación en el lugar y no hallaron señalización ni edificación que acredite la numeración denunciada. En consecuencia, ARCA comunicó a la AFA que el domicilio informado “no pudo ser localizado”, lo que invalida el trámite y habilita la impugnación de la presentación.

La situación no se limita a un aspecto formal. La falta de verificación del domicilio y la ausencia de actualizaciones en el sistema oficial generan un bloqueo operativo: mientras las observaciones no sean subsanadas, la entidad quedará sujeta a revisiones y eventuales demoras para obtener constancias, certificados o avanzar con otras gestiones fiscales. Desde el organismo, además, se recordó que toda presentación exige que las autoridades estén correctamente cargadas y vigentes en el Sistema Registral.

El requerimiento incluye la entrega de documentación específica: una copia legalizada de la última reforma del estatuto y la constancia de inscripción definitiva ante el ente de control. Se trata de exigencias previstas en la normativa vigente, que condicionan la validez de cualquier trámite posterior. La AFA figura inscripta como asociación civil bajo el formato de confederaciones, con fecha de constitución en noviembre de 1934 y una vigencia estatutaria de 99 años, mientras que su registración fiscal se remonta a julio de 1935.

En cuanto a la conducción, el registro consigna a Tapia como presidente, a Alejandro Miguel Nadur como tesorero y a Víctor Blanco como secretario. La autoridad fiscal remarcó que la actualización de estas autoridades es un paso indispensable para habilitar gestiones. La omisión, advirtió, puede derivar en rechazos automáticos o dilaciones administrativas.

El episodio adquiere una derivación judicial relevante. La dirección de Pilar había sido utilizada como fundamento por la Cámara Federal de San Martín para justificar el traslado de una investigación vinculada a una quinta ubicada en esa localidad, desde un juzgado penal económico a uno federal. La constatación negativa de ARCA introduce ahora un elemento que complejiza ese antecedente, al poner en duda la existencia efectiva del domicilio invocado.

El operativo de verificación dejó constancia de un escenario llamativo: en el tramo de la calle señalado, la última numeración visible corresponde al 906, asociada a una vivienda particular. En la vereda opuesta, los inspectores observaron un lote alambrado con vegetación y un cartel con el logo de la AFA que anuncia, a futuro, una sede social y un museo de los campeones del mundo. Sin embargo, no se identificó construcción ni señalética que permita corroborar el número declarado como domicilio legal.

Ante ese cuadro, ARCA informó que la presentación será impugnada por no cumplir los requisitos exigidos. La advertencia final es clara: hasta tanto la AFA regularice el domicilio, acredite las reformas estatutarias y actualice sus autoridades en el sistema, sus movimientos fiscales y registrales permanecerán bajo observación.