La CGT endurece su postura frente a la reforma laboral y cuestiona el modelo económico del Gobierno

La CGT cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Jorge Sola afirmó que el problema central es el modelo económico y no las leyes laborales.

El sindicalismo reclama una reforma tributaria previa para incentivar la inversión productiva.

Fuerte crítica al monotributo por fomentar la tercerización y la precarización laboral.

Advertencia sobre el bajo impacto en empleo de sectores que hoy lideran el crecimiento.

La central obrera anticipa mayor conflicto si no hay un cambio en la estrategia económica

El debate por la reforma laboral volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y sindical luego de un pronunciamiento público de la CGT. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el co-secretario general de la central obrera, Jorge Sola, expresó un fuerte rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que los cambios propuestos no abordan los problemas estructurales de la economía argentina.

Lejos de limitar su crítica al plano estrictamente laboral, el dirigente sindical planteó que la discusión debe inscribirse en un marco más amplio. Según su visión, modificar las reglas del trabajo sin revisar el modelo económico implica correr el foco del verdadero debate. “El problema no está en las leyes laborales sino en que esta no es una Argentina productiva”, sostuvo, al señalar que las condiciones actuales no permiten generar empleo de calidad de manera sostenida.

Sola remarcó que cualquier reforma en materia laboral requiere de un contexto macroeconómico virtuoso que hoy, según afirmó, no se verifica. Desde la perspectiva de la CGT, la flexibilización de las normas laborales no garantiza por sí misma más inversiones ni mayor creación de empleo si no existe una economía en crecimiento con sectores dinámicos capaces de absorber mano de obra. En ese sentido, advirtió que avanzar en cambios aislados podría profundizar la precarización sin resolver el problema de fondo.

Uno de los ejes centrales de su mensaje estuvo puesto en la necesidad de priorizar una reforma tributaria antes que una laboral. Para el sindicalismo, la carga impositiva y la estructura de costos que enfrentan las empresas son obstáculos más relevantes para la inversión productiva que la legislación del trabajo. Sola planteó que facilitar la apertura de empresas y reducir costos impositivos podría generar un entorno más favorable para el empleo formal, sin recortar derechos adquiridos.

En esa línea, el dirigente fue especialmente crítico con el esquema del monotributo, al que calificó como un mecanismo que fomenta la tercerización y debilita la protección laboral. Según su diagnóstico, esta figura contribuye a la fragmentación del mercado de trabajo y priva a muchos trabajadores de derechos básicos propios del empleo registrado. Si bien reconoció que no todos los monotributistas pueden incorporarse de inmediato al sistema formal, consideró que existe un universo significativo que sí podría hacerlo con políticas adecuadas.

El planteo incluyó también una defensa explícita del empleo formal como eje de cualquier estrategia de desarrollo. Para la CGT, el desafío central es diseñar herramientas que permitan rescatar a quienes hoy se encuentran en esquemas precarios y ofrecerles mayor estabilidad y cobertura. En ese marco, el sindicalismo reclama un rol más activo del Estado para promover esa transición.

Sola también cuestionó la actual estructura productiva del país. Señaló que el crecimiento reciente se concentró en sectores como el financiero, el energético y el agroexportador, que tienen un impacto limitado en la generación de puestos de trabajo. En contrapartida, alertó sobre la retracción de actividades intensivas en empleo, como la construcción, la industria manufacturera, la metalmecánica y los servicios vinculados al consumo interno.

El mensaje cerró con una definición que sintetiza la posición de la central obrera frente a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Sin un cambio en el modelo económico y productivo, sostuvo Sola, cualquier modificación de las leyes del trabajo no solo será insuficiente, sino que agravará el conflicto entre el Gobierno y el sindicalismo. De este modo, la CGT dejó en claro que su rechazo no se limita a aspectos técnicos, sino que se inscribe en una disputa más profunda sobre el rumbo económico del país.