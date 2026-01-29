Caputo defendió la visita de una comitiva de Estados Unidos a Ushuaia y cruzó con dureza a la oposición

La llegada de un avión de Estados Unidos a Ushuaia generó críticas tras la intervención del puerto local.

La llegada de un avión procedente de Estados Unidos a Ushuaia, en coincidencia con la intervención del puerto local por presuntas irregularidades, desató una fuerte controversia política que rápidamente escaló al plano nacional. Frente a las críticas y sospechas expresadas por sectores de la oposición, el asesor presidencial Santiago Caputo salió públicamente a defender la visita y cuestionó con dureza a quienes pusieron en duda la presencia de la delegación extranjera en el extremo sur del país.

El episodio se produjo luego de que el Gobierno nacional dispusiera la intervención del Puerto de Ushuaia, una medida que paralizó por completo la operatoria y que, según fuentes oficiales, respondió a irregularidades detectadas en su administración. Horas más tarde, el aterrizaje de una aeronave estadounidense con una comitiva cuyo objetivo no fue aclarado de inmediato generó interrogantes y alimentó especulaciones, especialmente por tratarse de una zona considerada estratégica desde el punto de vista geopolítico.

Las críticas no tardaron en aparecer. Referentes opositores y dirigentes provinciales reclamaron explicaciones formales sobre la composición de la delegación, el motivo del viaje y la falta de información compartida con las autoridades locales. La ausencia de datos oficiales durante varios días contribuyó a reforzar las suspicacias y a instalar el tema en la agenda pública.

Ante ese escenario, Santiago Caputo respondió a través de redes sociales con un mensaje de tono confrontativo. Allí defendió la relación bilateral con Estados Unidos y acusó a un sector de la oposición de incurrir en una postura hipócrita. En su planteo, sostuvo que quienes hoy se muestran alarmados por la presencia de una comitiva extranjera guardaron silencio frente a acuerdos impulsados en el pasado que, según su visión, implicaron cesiones de soberanía mucho más profundas.

El asesor presidencial fue más allá y vinculó las críticas actuales con una resistencia ideológica al alineamiento internacional del Gobierno de Javier Milei. Remarcó que Estados Unidos es un socio estratégico central de la nueva administración y que las visitas de delegaciones oficiales deben leerse en ese marco. En ese sentido, planteó que el interés de funcionarios y legisladores estadounidenses responde al rumbo político y económico que intenta consolidar el Ejecutivo nacional.

Caputo también dirigió sus cuestionamientos hacia el rol de los medios de comunicación, a los que acusó de amplificar las críticas opositoras y de reproducir una mirada hostil hacia el Gobierno. Ese señalamiento reforzó el clima de polarización en torno al episodio y trasladó la discusión desde el plano institucional al terreno discursivo.

Mientras tanto, desde el ámbito provincial se reconoció que no se contaba con información precisa sobre la primera visita. Funcionarios del gobierno fueguino admitieron que desconocían la composición exacta de la delegación y que la organización del viaje habría estado a cargo de la Embajada de Estados Unidos, sin mayores detalles comunicados oficialmente.

La situación volvió a ganar centralidad con el ingreso de una segunda aeronave estadounidense al país, lo que reactivó las críticas opositoras. En esta oportunidad, sin embargo, el Gobierno nacional ofreció una explicación formal. Desde Cancillería se informó que se trataba de una delegación bipartidaria de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, vinculada a los comités de Educación y Fuerza Laboral, que se encuentra realizando una visita oficial a la Argentina. Caputo replicó esa aclaración y la presentó como una muestra del interés internacional que despierta la gestión de Milei.

Con el puerto de Ushuaia aún intervenido y la actividad portuaria detenida, el episodio dejó al descubierto un cruce de planos sensibles: la política interna, las relaciones exteriores y la gestión de la información pública. En ese marco, la respuesta de Caputo buscó cerrar filas en defensa del Gobierno y del vínculo con Washington, aunque las dudas y cuestionamientos de la oposición siguen presentes y anticipan nuevos capítulos de debate.