El oficialismo ajusta la reforma laboral en el Senado y busca cerrar un acuerdo antes de febrero

El oficialismo busca tratar la reforma laboral en el Senado antes de mediados de febrero.

Patricia Bullrich encabezó una reunión con senadores dialoguistas para ajustar el dictamen.

Habrá modificaciones al texto aprobado en diciembre para asegurar los votos necesarios.

El capítulo fiscal y su impacto en las provincias sigue siendo uno de los ejes de discusión.

La reforma apunta a reducir la litigiosidad laboral y dar mayor previsibilidad a las empresas.

El temario de extraordinarias podría ampliarse con iniciativas vinculadas a los incendios.

El debate por la reforma laboral ingresó en una etapa decisiva en el Senado, con el oficialismo decidido a acelerar los tiempos y ordenar consensos para llevar el proyecto al recinto antes de que finalice la primera quincena de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias. En ese contexto, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, encabezó una reunión con senadores aliados y dialoguistas para sistematizar los pedidos de cambios al dictamen de mayoría aprobado en diciembre.

El encuentro se extendió por más de dos horas y tuvo lugar en las oficinas del bloque radical, conducido por el correntino Eduardo Vischi. La dinámica del cónclave reflejó la urgencia del oficialismo: Bullrich arribó antes de lo previsto y la discusión se prolongó hasta entrada la tarde, con el objetivo de dejar en claro cuáles serán las modificaciones aceptables para asegurar los votos necesarios. Según trascendió, el intercambio permitió consolidar un entendimiento amplio, aunque con retoques puntuales al texto original.

Además de Bullrich y Vischi, participaron legisladores de distintos espacios provinciales, entre ellos Flavia Royón, Carlos Espínola, Carlos Arce y Natalia Gadano. La ausencia inicial de representantes del PRO generó comentarios, aunque desde el oficialismo aclararon luego que se trató de una cuestión logística y que el vínculo político sigue intacto. Concluida la reunión, se abrió un nuevo canal de negociación entre el Senado y la Casa Rosada, que tendrá continuidad en los próximos días y un nuevo punto de encuentro previsto para el martes próximo.

Desde el oficialismo destacaron que el respaldo alcanzado en diciembre, cercano a las 44 voluntades, sigue siendo la base sobre la cual se trabaja. Bullrich sostuvo que existe un acuerdo “bastante consolidado”, aunque admitió que el dictamen tendrá ajustes para contemplar inquietudes de los bloques aliados. El eje de esas conversaciones pasa tanto por aspectos técnicos de la normativa laboral como por su impacto fiscal y federal.

Uno de los puntos más sensibles es el capítulo tributario, especialmente por la preocupación de las provincias ante una eventual merma de recursos vinculada a beneficios impositivos para grandes empresas. En ese terreno, Bullrich dejó en claro que la definición final depende del Poder Ejecutivo, aunque reconoció que los senadores ponen el foco en la necesidad de resguardar las finanzas provinciales. La discusión sigue abierta y forma parte del paquete de temas que aún requieren consenso fino.

Vischi, por su parte, remarcó que existe un entendimiento amplio sobre la necesidad de avanzar con la ley, al considerar que se trata de una demanda social de fondo. Sin embargo, admitió que persisten reparos desde una mirada federal y que algunos artículos deberán ser revisados para evitar tensiones innecesarias. En ese sentido, planteó la posibilidad de introducir diferenciaciones según el tamaño de las empresas, como una alternativa para equilibrar el impacto económico del proyecto.

Desde la mirada del oficialismo, la reforma laboral apunta a modernizar las relaciones de trabajo y reducir la litigiosidad, un problema que, según Bullrich, desalienta la creación de empleo y pone en riesgo la continuidad de muchas empresas. La propuesta busca volver a criterios más previsibles en materia de indemnizaciones y juicios laborales, con el argumento de generar un marco más estable para empleadores y trabajadores.

La discusión también se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para fomentar la inversión y el crecimiento del sector privado, en línea con regímenes de incentivo que ya tuvieron antecedentes recientes. En ese marco, la Casa Rosada apuesta a cerrar el acuerdo político en el Senado como una señal de gobernabilidad y capacidad de avanzar con reformas estructurales.

En paralelo, la agenda legislativa de extraordinarias podría ampliarse. Ante consultas sobre la situación de los incendios en el sur del país, Bullrich dejó abierta la posibilidad de incorporar el tema al temario, al remarcar que el Estado nacional ya activó mecanismos de asistencia inmediata y posterior, en coordinación con las provincias afectadas.