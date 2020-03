Un día como hoy en la histroria

El 4 de marzo de 1877 fue la premiere mundial del ballet icónico “El lago de los cisnes” de Pytor Tchaikovsky en el teatro Bolshoi en Moscú. Fue la primera obra importante del compositor, y aunque no fue un suceso inmediato en su momento, hoy es considerado uno de los mejores de todos los tiempos en su género. Pelageya Karpakova fue elegida para representar a la protagonista, aunque ésta no era la prima bailarina del Bolshoi, y su performance no conmovió a la audiencia. Las tempranas críticas llevaron a varias alteraciones a la partitura, y mientras la producción se pulía y la audiencia se familiarizaba con la música, comenzaron a aflorar respuestas favorables.