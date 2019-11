Un “like” en Instagram: un periodista chileno revelo qué desató la separación entre la China Suárez y Vicuña

A pesar de que había rumores desde hacía tiempo, la confirmación de la separación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña caló hondo en el mundo del espectáculo. La pareja, que siempre se había mostrado extremadamente sólida, dio por finalizada su relación después de haber trabajado juntos durante todo el año en “ATAV: Argentina, tierra de amor y venganza”.

En este contexto, se conoció que la confirmación de la separación vino de la mano de la China Suárez, que explicó en el programa de Ángel de Brito que “hay mucho amor entre ellos, que aun no es definitivo y que no hubo terceros en discordia”.

Sin embargo, el periodista trasandino Maxi Fuertes habló en Pamela a la Tarde sobre algunos detalles escandalosos que trascendieron sobre la separación de la pareja. En esta oportunidad, explicó que la China Suárez y Vicuña le pusieron un punto final a su vínculo por un presunto “like” que le dio el actor chileno a una cuenta de fanáticos de Pampita en Instagram.

“Desde Chile les podemos llegar a acotar que el meollo de la separación habría partido por un simple ‘me gusta’ en las redes sociales, a mediado del invierno pasado, que Benjamín le habría puesto a una fotografía de Carolina Ardohain, su ex. Ahí habrían aflorado los celos de ella. La China es muy celosa y lo habría encarado”, explicó el perdiodista.

La realidad es que el presunto “me gusta” salió a la luz en agosto del año pasado, momento en el cual Vicuña aseguró con enojo: “Mirá si voy a ponerle un coso en una página de una seguidora de coso… No sé, no sé de qué se trató, no sé cómo sucedió. Pero tampoco es para armar una polémica ni mucho menos. Ya está. ¿Qué vamos a hacer?”.