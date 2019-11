Lisandro Mársico y las "orgías"de Luis Castellano

Imperdible reportaje de la gente de ADN al Concejal Lisandro Mársico, quien fue realmente muy duro fiel a su estilo con el Intendente Luis Castellano.

Todo viene a cuento por que en la tarde noche del jueves, el intendente de nuestra cuidad, Luis Castellano, tomó la decisión de lanzar un decreto que define su nuevo gabinete. De esta manera, la estructura orgánica de lo que será el tercer mandato al frente del Ejecutivo Municipal quedará establecida por Decreto, utilizando de esta manera sus facultades que lo habilitan por ordenanza.

No tardó nada en salirle al cruce el concejal del PDP Lisandro Mársico, acaso uno de los referentes de la oposición en nuestra ciudad quién dijo que "cuando nosotros vamos a pedir por algunas cuestiones que tiene la ciudad, nos complican la cuestión, nos dicen que no tienen plata, que no se puede avanzar porque no hay fondos... entonces cuando tratamos de llevar sugerencias y propuestas como es la reducción del gasto público, nos dicen que no. Acá hubo siempre una orgía de cargo públicos y ahora que nosotros queremos sacar uno para reducir el gasto, nos manda un decreto para anular nuestra intención. No creemos que sea una medida conveniente a lo que gasta la Municipalidad", destacó el edil con dureza.

En tanto, agregó que "ahora le estamos pidiendo que saque una figura (Jefatura de Gabinete) que es innecesaria porque se pueden realizar esas funciones desde otra secretaría y la coordinación se puede hacer desde una secretaría privada misma. Castellano también tiene personal de gabinete que ofician de secretarios privados. Hay una mezcla de cargos y cosas que realmente no nos cierra. No tenemos cuestiones personales ni tampoco queremos poner palos en la rueda, sólo queremos reducir el gasto público", marcó.