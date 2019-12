La coach de Charlotte Caniggia habló sobre la intimidad de la mediática: “Un día no ensayó porque les cortaron la luz”

Charlotte Caniggia es una de las personalidades de los medios más singulares de los últimos tiempos. Mostrando una particular relación entre su ostentoso estilo de vida, talento, humor y carisma.



Pero detrás de todo el talento, imponente presencia y seguridad que demuestra ante las cámaras, se esconde también una joven sensible a los vaivenes de la vida.



Es que Charlotte Caniggia, se encuentra superando una serie de desafiantes situaciones familiares. En primer lugar, la separación de sus padres, seguido del blanqueo entre Paul y Sofía Bonelli, y luego los rumores de embarazo producto de esa relación.



“¿Se agranda la familia?”, había preguntado hace días atrás un cronista de LAM, donde ella respondió: “Ni idea, no me interesa el tema, yo soy la hija. No me interesa y no quiero”, intentando no involucrarse con comentarios.

Barby Reali, quien conoce mucho a Charlotte Caniggia y fue su coach en el Super Bailando hizo algunas revelaciones sobre la relación entre la hija de Paul y su familia.

“A Charlotte la afectaba mucho la relación con el padre. Buscaba todo el tiempo su aprobación”, reveló Reali en Siempre Show.

El conductor del programa, Tomás Dente aseguró que ella no tiene relación con su hermano Axel. “Lo quise contactar y él mismo me reconoció que no tiene contacto con sus hermanos”, dijo.