Alfredo Cornejo continuará al frente de la UCR

Como le sucedió en 2015 al Frente para la Victoria, la salida de Cambiemos del Poder Ejecutivo disparó discusiones al interior de la coalición. De hecho, tres diputados ya dejaron el bloque y se sumaron a un espacio que probablemente colabore con el Frente de Todos en el Congreso.

Otro de los debates se está dando en el radicalismo, que el próximo lunes renovará las autoridades del Comité Nacional. Si bien está todo encaminado para que el diputado Alfredo Cornejo continúe por dos años más en ese cargo, todavía no está definido quiénes ocuparán los principales lugares debajo del ex gobernador de Mendoza.

La gran discusión en la que está sumergido el radicalismo por estas horas es sobre el futuro liderazgo de Cambiemos. Es que si bien Mauricio Macri aspira a encabezar la oposición a Alberto Fernández y el Frente de Todos, un sector del radicalismo no está dispuesto a que se mantenga la dinámica con la que el ex Presidente ejerció el poder, es decir, rodeado de dirigentes del PRO y prácticamente sin consultar a las principales espadas de la UCR en las decisiones más importantes de la administración.

Luego de ser uno de los principales cuestionadores de Macri y de algunas de las medidas que tomó, y tras consolidar su poder en Mendoza (su delfín Rodolfo Suárez se consagró gobernador) y conseguir una banca en el Congreso, desde el triunfo de Alberto Fernández el 27 de octubre Alfredo Cornejo buscó disputarle ese lugar de liderazgo al ex Jefe de Gobierno porteño.

Primero intentó quedarse con la jefatura del bloque de la UCR en Diputados, pero no consiguió los votos y el puesto finalmente fue para Mario Negri. Ahora, tras negociar con el sector del radicalismo más cercano a Macri, representado por el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, el ex mandatario de Mendoza continuará al frente del Comité Nacional, cargo que ejerce desde 2015.

Si bien parecía que la negociación interna podía calentarse, llegaron a un acuerdo y el próximo lunes habrá lista única en las elecciones que se realizarán en la sede del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) en la ciudad de Buenos Aires en Alsina 1786.

Pero no está todo cerrado. Entre hoy y el lunes los líderes del radicalismo deberán definir los puestos clave de Vicepresidente 1°, Vicepresidente 2° y Secretario General. Por una cuestión de paridad, está prácticamente definido que la vice 1° que hoy ocupa Gerardo Morales vaya para una dirigente mujer. Eso dejaría para el Gobernador de Jujuy o para alguien de su confianza la Secretaría General, un puesto clave que hoy ostenta el tucumano José Cano. En tanto, desde el radicalismo porteño que se refleja en Martín Lousteau, Enrique “Coti” Nosiglia y Emiliano Yacobitti, más cercanos a Cornejo, también quieren tener presencia en la mesa chica, y la Vice 2° podría ir para alguien de ese sector.

De todas formas, las discusiones se están dando en un tono mucho menos confrontativo que en otras elecciones del Comité Nacional. Lejos de las tensiones de cumbres radicales como la de Gualeguaychú en 2015, en la que se definió que la UCR se aliaría al PRO y la Coalición Cívica para conformar Cambiemos, una fuente cercana a Cornejo le aseguró a Infobae que “estamos en la etapa de búsqueda de consensos y acuerdos”. “Este plenario viene muy tranquilo, es una mesa consensuada. A diferencia de otros en los que hubo discusiones hasta las seis de la mañana, este va a ser más tranquilo”, detalló.

Más allá de que el lunes Cornejo confirme su lugar al frente del Comité Nacional y que las distintas vertientes del radicalismo terminen acordando los principales puestos en ese organismo partidario, hay otro tema que los divide pero que quedó en un segundo plano: la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La titularidad de este organismo encargado de asistir al Congreso a la hora de controlar las cuentas del sector público la define el partido que más bancas tenga en el Congreso, y ahí es donde empieza la discusión.

Tras la renuncia de Ricardo Echegaray en 2016, Oscar Lamberto asumió ese lugar y continúa allí hasta hoy, pero Macri y el sector del radicalismo que lidera Gerardo Morales pretende que Miguel Pichetto se quede con ese puesto, por más que ese lugar está reservado por ley para el partido con más legisladores en el Congreso, que es el radicalismo. Pese a que es un tema clave, según confirmaron a Infobae fuentes del Comité Nacional y del sector de Morales, esta discusión no se coló en la negociación por las elecciones de las autoridades del partido centenario.

Como suele suceder, cuando una coalición deja el poder los debates internos toman otra relevancia. La clave para Cambiemos si pretende continuar bajo un mismo techo va a ser cómo transite esta temporada de turbulencias en la que van a chocar las distintas vertientes y qué postura adopte Macri en esa discusión.

Ya lo advirtió el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó en diálogo con Infobae: “Deseo a un Macri por encima de las identidades del propio Cambiemos que seguramente van a ir a buscar los partidos que la componen. Deseo que sea el ex Presidente de todos, no quiero que se pinte de amarillo. Es un ex presidente y es del conjunto. La única identidad superadora de las partes es justamente Mauricio Macri, y quisiera que siga en ese rol, o que comience a tener ese rol”.

Monzó no se cansa de poner como ejemplo lo que le sucedió al peronismo en 2015, cuando por la intención de Cristina Kirchner de controlar los destinos de la oposición, se quebró el Frente para la Victoria en el Congreso, nacieron los Bloques Justicialistas en Diputados y el Senado y licuaron el poder de Cristina Kirchner.

Macri pretende liderar a la oposición y para hacerlo va a necesitar el apoyo del radicalismo y de Elisa Carrió, pero sin contar con las palancas del Estado para marcar la cancha. Ahora es uno más, y como demostró la disputa entre Negri y Cornejo en Diputados, los liderazgos se construyen con diálogo, no a la fuerza.

