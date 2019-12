Chau Nodos, chau ñoquis

Perotti fue contundente: “lo hemos planteado durante la campaña. No creemos en los nodos, sino en la descentralización.

El flamante gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, participó en la noche de este jueves de la jura de los secretarios del tercer mandato de Luis Castellano como intendente de Rafaela. En ese marco, dio detalles de algunas cuestiones importantes para la política de Santa Fe, como el fin de los nodos y la deuda que la Nación mantiene con la Provincia.

Adiós a los Nodos

Ante la consulta sobre la continuidad o no de los nodos, Perotti fue contundente: “lo hemos planteado durante la campaña. No creemos en los nodos, sino en la descentralización. Cerca de la gente, de los municipios y de las comunas. Hay muchos trámites que los santafesinos van a poder hacer directamente. Cuando analizamos la cantidad de gente que ha tenido cada uno de los nodos, hubiesen sido un muy buen aporte para políticas de salud, educación, seguridad en la región. Hubieran sido mucho más útil. La necesidad de gobernar de una forma diferente, mucho más austera, cuidando el recurso de todos los santafesinos, nos lleva a estar replantear el cierre y a estar mucho más cerca de los santafesinos”.

¿Qué pasará con los trabajadores de esas áreas? “La gente que antes trabajaba, si su ingreso se hizo bajo respetando las formas legales, será reubicada. Hay muchos lugares en donde se puede prestar un servicio de la mejor manera y con mucha más utilidad”, sentenció.

La deuda de la Nación

Consultado por Vía Rafaela sobre el futuro de la deuda que la Nación mantiene con la Provincia por los fondos retenidos ilegalmente de la coparticipación, Perotti indicó que “primero tenemos que esperar que la Corte Suprema defina el monto. Hasta aquí no está definido. Es una instancia judicial que queda“.

“Pero lo vamos a superar y lo vamos a hacer con inteligencia. La deuda habla del pasado. Quiero darle un crédito al futuro en la relación con la Nación. El trabajo conjunto une. Eso generará las mejores condiciones no solo para saldar la deuda, sino poder hacer muchas más cosas juntas Nación y Provincia. Cuando a la Argentina le va bien, Santa Fe está mejor. Ese ida y vuelta, de aporte santafesino para la Nación, tiene que tener un correlato que no ha tenido estos años. Esto nos lleva a plantear que no hay que estar de espalda a un proyecto nacional”, agregó.

Consultado sobre si parte de la deuda puede pagarse con obras de infraestructura, dijo que “preferiríamos que esa decisión se tome sobre recursos que podamos destinar. Hay infraestructura que deseamos que se haga con recursos del Presupuesto Nacional. Quizás pueda ser alguna que esté por fuera, al alcance del Presupuesto y que tengan una magnitud y de un impacto que entendamos que para el conjunto de los santafesinos. Pero creo que debe ser en recursos, en fondos, en alguna instancia que nos permita monetizar esos recursos y ponerlos a disposición de todos los santafesinos y santafesinas“.

Finanzas con diagnóstico reservado

En cuanto a la situación financiera de la Provincia, Perotti comentó: “Nos va a llevar unos días hacer un diagnóstico. Ahora vamos a tener acceso real de toda la información. Cada una de las áreas ha comenzado un relevamiento para que todos los santafesinos tengan una real noción desde dónde comenzamos. Pero con el deseo de trabajar y superar este momento difícil de la provincia. La situación difícil de crisis de la Nación se repite en la provincia. Los problemas son reales, son serios, son muchos. Lo mínimo que podemos hacer es decir cómo estamos”, agregó.

“Cortar los vínculos con el delito”

En cuanto a la seguridad, remarcó que “hubo un deterioro de mucho tiempo. Políticas equivocadas a nuestro entender. Por eso deseamos cambiar. En primer lugar, la conducción de la cúpula de la policía. Se va a renovar la forma de trabajo y de vínculo que vamos a tener con la fuerza. La vamos a conducir y eso no es una cuestión menor. Es una de las responsabilidades que la Constitución le da al Gobernador y la vamos a asumir plenamente. Nuestro ministro, con nuestro Jefe de Policía, con cada una de las agencias de policías que hemos definido hoy. Lleva tiempo, pero comenzó hoy y fundamentalmente con una decisión: cortar los vínculos con el delito”.

“La EPE se debe reconvertir”

“La ley establece facultades y motivos por los cuales se puede intervenir la empresa. Hemos aplicado la ley. Es necesario acoplar la Empresa Provincial de la Energía a los nuevos lineamientos del gobierno provincial y nacional. La EPE venía con otra orientación y necesariamente se debe reconvertir“, dijo Perotti sobre la intervención a la EPE. Agregó: “creemos que hay un plazo prudencial para que la política que queremos orientar a los sectores productivos y llegue a cada uno de los hogares, es que hemos decidido esto”.





Fuente: Vía Rafaela