¿Por qué Viotti tiene tan sucia la ciudad?

Por Carlos ZIMERMAN

Que nadie se quiera rasgar las vestiduras ni se haga la víctima, nadie va a decir que gobernar Rafaela es fácil ni sencillo, pero tampoco es para exagerar mucho. Para gobernar la ciudad en primer lugar hay que estar preparado y tener capacidad, no es cuestión de improvisar, hay que saber armar un buen equipo y dejar los amiguismos de lado, los más capaces tiene que ocupar los cargos necesarios y no crearle "carguitos" a los amigos, hay que cuidar las arcas públicas como si fueran de uno, no se puede ser "Papá Noel" con la plata que no es tuya.

El ABL, que no es otra cosa que el Alumbrado, Barrido y la Limpieza, es un aspecto fundamental y no por que no te de redito político se lo puede dejar de lado, eso es de inexperto y hasta de angurriento, no se puede seguir pensando como candidato cuando uno ya está en el poder, hay que dejar de ser "angurriento", que en política no es otra cosa que seguir pensando en no perder votos y en el medio descuidar aspectos principales en la vida de una ciudad.

Rafaela desde hace tres meses es una MUGRE, no se puede calificar de otra manera al estado en que se encuentra la ciudad, sin que desde la Municipalidad se haga algo para revertir esta situación.

Hasta el hartazgo nos referimos al estado del centro de la ciudad: veredas destruidas, sucias por el excremento de las aves, un olor insoportable similar al de un gallinero sin cuidados, aguas servidas que contribuyen a la proliferación del dengue, ramas caídas, canteros centrales intransitables por el nulo aseo de los mismos y podríamos seguir con esta lista.

En los barrios el panorama no es muy diferente, pastos altos, calles sucias a consecuencia de la falta de barrido de las mismas, también aguas servidas que contribuyen a que el mosquito del dengue esté de fiesta desde que Viotti asumió.

Nadie le pide a Viotti que traiga inversiones, empresas y fábricas, somos consientes de la situación del país y de otras cuestiones que no son motivo de esta nota, pero creemos que no es de gran estadista poder tener limpia la ciudad, es cuestión de trabajo y determinación, nada más.

Queremos ser constructivos pero vehementes en esta nota, tampoco le queremos quitar crédito a un Viotti que lleva tres meses de gobierno, quizá no se haya rodeado como corresponde y sería cuestión de una vuelta de tuerca.

Por ahora Viotti contradice al tradicional dicho y ESCOBA NUEVA BARRE MAL, está a tiempo, es cuestión de humildad.