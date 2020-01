Gabriel Katopodis: “Las obras son de los argentinos. No son de ningún partido político”

Este domingo por la tarde, el actual ministro de Obras Públicas de la nación, Gabriel Katopodis, se hizo presente en el piso de América. Durante una entrevista televisiva que mantuvo con el periodista Mauro Viale, el funcionario del Frente de Todos se refirió a la herencia que recibió por parte de Juntos por el Cambio y las prioridades de su nueva gestión.

En primer lugar, el actual funcionario señaló: “Cada obra se va a definir de acuerdo a las prioridades que fije cada gobernador, cada intendente y, en definitiva, la gente.” Luego agregó: “En general, de acuerdo a lo que estamos viendo en la cartera de proyectos y en relación a toda la obra pública, sentimos que hay otras prioridades más importantes que el Metrobus.”

Según su perspectiva: “Si hay que terminar hospitales, escuelas, si hay un porcentaje muy alto de los argentinos que no tienen agua y cloaca; y las rutas están en el estado en el que están, no hay dudas que hay prioridades más importantes que otras.” De esta forma, el ex intendente marcó sus diferencias con uno de los puntos más fuertes de su predecesor, Guillermo Dietrich.

A su vez, Katopodis criticó fuertemente el estado en que recibió el Ministerio de Obras Públicas: “Tenemos muchísimas obras a lo largo de toda Argentina que están paralizadas, que están suspendidas”, señaló. Según comentó el dirigente oficialista: “Ellos eliminaron este ministerio del organigrama. La realidad es que encontramos un área absolutamente desguazada.”

Finalmente, Katopodis explicó el impacto negativo que tuvo en la obra pública los conflictos políticos de los últimos años: “Muchas obras también se cortaron por efecto de la grieta”, expresó. A esto último agregó: “Lo que estamos diciendo es que vamos a reiniciar las dos obras: las obras que ellos pararon por la grieta a fines del 2015, pero vamos a terminar también las obras que ellos iniciaron en su gestión porque las obras son de los argentinos. No son de ningún partido político.”

Con información de www.elintransigente.com