Hebe de Bonafini cargó contra ex funcionarios del gobierno de Macri: “Habría que ejemplificar metiendo a alguno preso”

Habitué de la polémica, Hebe de Bonafini volvió a emitir un encendido discurso este jueves en Plaza de Mayo. Cargó contra ex funcionarios del anterior gobierno y sugirió: “Habría que ejemplificar metiendo a alguno preso”.

Ayer por la tarde se llevó a cabo la marcha número 2.180 de las Madres de Plaza de Mayo. Allí su titular comenzó su alocución refiriéndose a la herencia que dejó la gestión de Mauricio Macri. “Hay tantas cosas para arreglar, que ni nos imaginamos”, expresó y señaló al ex presidente: “Ellos no quieren entregar los lugares en donde están trabajando, que los nombró Macri en cargos altos antes de irse”. “Quieren cobrar la doble indemnización”, agregó Bonafini sobre instituciones y entes gubernamentales donde se mantienen funcionarios que asumieron antes del regreso del kirchnerismo al poder.

“Está todo muy podrido, es muy difícil para los que asumen tomar decisiones porque dos indemnizaciones no les podemos pagar, echarlos con la policía tampoco porque van a decir que reprimimos, estamos entre la espada y la pared”, se lamentó la titular de Madres. En ese sentido se refirió a las fuerzas de seguridad: “La policía nunca puede hacer nada, sobre todo la de la Provincia; no tienen autos, no tienen nafta, no tienen vergüenza. Ahora si vos tocas un timbre aparecen los autos, la nafta, aparece todo lo que no quieren hacer”, agregó.

Luego enfatizó sobre la herencia que recibió Fernández. “No han dejado un solo peso en el Banco Nación, han dado miles y miles de millones de dólares a los amigos para la repartija y no hay un mango ni ahí ni en el Banco Provincia”, declaró.

“Cuando ganamos yo le decía a algunos compañeros: ‘no se olviden que los tenemos arriba de la cabeza’”, manifestó en relación a los dirigentes de Cambiemos. “Quiero ser realista, no quiero que nos creamos que tenemos todo, hay que trabajar más que cuando estaba Macri, nos va a costar más; cada puerta que se abre, cada lugar que se va está más podrido, más sucio". La polémica de esta tarde se dio cuando Bonafini sugirió empezar a detener a ex funcionarios. “No se si vamos a salir a jugar siendo buenos o vamos a meter a algunos preso porque me parece que habría que ejemplificar con alguno. Hay que meterlos preso porque no se pueden llevar todo tan fácil”.

Y explicó: “El que robó en el Banco Nación que vaya en cana, no le dimos el banco para que nos afane. Ponerlos preso es sano”, enfatizó y comparó: “Los vamos a poner presos con causas, sabiendo que en el banco no hay un mango, no como ellos que no quieren poner a nosotros con mentiras”.

En los siete minutos que duró su exposición en Plaza de Mayo, la titular de Madres reconoció que “a veces uno se saca y dice cosas que no debe, pero los que asumen en determinados lugares tienen que saber que el pueblo tiene que saber qué está pasando”, justificó. “Hace un mes que asumió el gobierno y hay muchos lugares donde no se puede asumir. Aumentaron los medicamentos, la comida, vamos a tener que seguir peleando denunciando lo que está mal”, insistió.

Días atrás Bonafini había cuestionado a Alberto Fernández quien sostuvo que en Argentina no había presos políticos, sino detenidos arbitrarios. En un comunicado de prensa, la referente de Madres de Plaza de Mayo expresó: “Nos da un poco de vergüenza que en democracia tengamos que hablar de presos políticos; o detenidos arbitrarios como dijo el señor Presidente”. En ese tonó le pidió a Fernández que decida “de qué lado está: si con el Poder Judicial, mayoritariamente corrupto, o con los presos políticos. Es sencillo, sólo eso le pido”. Finalmente, el jefe de Estado recibió a Bonafini en Casa Rosada. No hubo declaraciones de la dirigente de derechos humanos hasta ayer que se refirió al tema.

“La entrevista con el señor Presidente fue muy buena, me escuchó más de dos horas. Tengo mucho para agradecerle”, dijo Bonafini quien aclaró que “no le fui a pedir nada para las Madres por más que necesitamos muchas cosas, le pedí para la Patria que me parece que es la que más necesita”, concluyó en una nueva edición de la marcha de las Madres.

Con información de www.infobae.com