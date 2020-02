Perotti le dice "chau" a la cláusula gatillo

La provincia confirmó la decisión de no continuar con la suba automática por inflación. Atento a las decisiones del gobierno nacional, Omar Perotti pidió discutir "de otra manera". Aun no hay fecha para el inicio de paritarias

"Tenemos que discutir de otra manera", dijo el gobernador Omar Perotti cuando un periodista le preguntó por cláusula gatillo. A pocas semanas de que inicien las negociaciones paritarias, el ministro de Gobierno de la provincia, Esteban Borgonovo, confirmó que la idea del gobierno es no continuar con la cláusula de actualización salarial por inflación.

El titular de la cartera de gobierno afirmó que la idea del gobierno es "no continuarla", y añadió que buscarán mecanismos de recomposición que sean efectivos pero no indexatorios. "Es un tema que está a nivel nacional, está a nivel de la provincia y el 100 por ciento de los intendentes y presidentes de comuna, con los que he conversado durante estos últimos 45 días, nos hacen un planteo absolutamente similar".

Por primera vez, un funcionario provincial confirma algo que ya se venía anticipando y dando a entender en declaraciones públicas. En relación a la convocatoria a paritarias, dijo en declaraciones a LT10: "Todavía no hay una fecha. Lo hemos dicho muchas veces, estamos alineados con la política nacional, sin perjuicio del trabajador. Pero dejando atrás el mecanismo indexatorio que la verdad no es sustentable y no se puede continuar".

•LEER MÁS: Agosto: "La cláusula gatillo es un mecanismo perverso"

Por su parte, Omar Perotti insistió en "llegar al mejor acuerdo en este contexto y con las posibilidades que tiene la provincia". De la misma forma en que lo hizo Borgonovo, señaló: "Somos parte de una estrategia nacional que está planteando un acuerdo de precios, salarios y tarifas".

Comentó que "se van a realizar todos los esfuerzos para que en el año el salario tenga su poder adquisitivo y pueda ser un motor de esa demanda interna que necesitamos. Hay que enriquecer la discusión porque hay muchas otras medidas que también se tienen que sumar".

En esa línea Perotti pidió tener consideración con algunas decisiones que la Nación "ha tomado y que tiene su impacto, como el congelamiento de tarifas, que hablan claramente de una señal de otro tipo de esfuerzo para que el bolsillo de cada uno de los trabajadores tenga el mejor resguardo y el mayor poder adquisitivo posible".

Pidió que los encuentros paritarios "no tengan como única y exclusiva discusión el salario", y añadió: "Se tratan muchas más cosas en paritarias. Ojalá sirva no solamente para los trabajadores públicos con quienes puntualmente nos toca negociar sino que sea un resultado para que toda la comunidad santafesina se vea beneficiada".

Esta semana, el ministro de Educación de la Nación ratificó que el gobierno pretende que "el salario docente le gane a la inflación" y aseguró que la cláusula gatillo "es la síntesis del fracaso de la gestión de Macri". En declaraciones a medios rosarinos, señaló que “para recuperar salarios no solo hay que lograr que suban sino también tener una política que frene la inercia inflacionaria que dejó la gestión de (Mauricio) Macri”.

Recordó que el “2019 lo terminamos con la inflación más alta en tres décadas. A partir de las políticas antiinflacionarias de nuestro gobierno estamos con mucha expectativa de los resultados que vamos a tener en los próximos meses".

El esquema que plantea Nación –dijo Trotta– "es una paritaria que permita negociar trimestre a trimestre con una fuerte reducción de la inflación para lograr una recomposición de sueldos”. Ese escenario, planteado a nivel nacional, podría repetirse en Santa Fe, entendiendo que tanto el gobernador Perotti como el ministro Borgonovo insistieron con la idea de estar alineados a la Nación.

Trotta destacó que “el compromiso del Poder Ejecutivo en 2020 es que el salario docente le gane a la inflación”. Sostuvo que la cláusula gatillo “implica empatarle a la inflación” y aseguró que el objetivo de su gestión para este año es “ganarle a la inflación". Y agregó: "Hay que tener conciencia de la situación social, económica y fiscal para ver junto con las provincias cómo vamos rompiendo esta fuerte caída de la economía y la cíclica baja de la recaudación que se dio a lo largo de la gestión de Macri".

Fuente: Uno Santa Fe