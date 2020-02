Maximiliano Ferraro repudió las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner

El presidente de la Coalición Cívica indicó que los dichos de la ex jefa de Estado "no ayudan a la credibilidad y la prudencia" necesaria.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro aseguró que “la sana renegociación de la deuda debe estar por encima de las disputas entre el oficialismo y oposición” pero no dejó pasar “las declaraciones de” la vicepresidente Cristina Kirchner, a las cuales las calificó como “repudiables”. “No ayudan a la credibilidad y la prudencia que tenemos que encarar”, explicó.

El presidente de la Coalición Cívica apoyó el reperfilameinto pero advirtió que “la cuestión no es un tema que solo compete a los cuatro años de Gobierno de Mauricio Macri“.

A su vez, rescató que desde Juntos por el Cambio hayan apoyado la Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Externa Pública y en diálogo con el programa “Café con Pepe”, de CNN Radio Argentina, aseveró: “El interés publico que tiene la sana renegociación de la deuda en condiciones virtuosas debe estar por encima de las disputas entre el oficialismo y oposición”.

Igualmente, pese a este pensamiento conciliador, el legislador no pasó por alto las críticas que expresó la ex jefa de Estado sobre el Fondo Monetario Internacional desde Cuba. “Las declaraciones de Cristina Kirchner son repudiables, no ayudan a la credibilidad y la prudencia con la cual nosotros tenemos que encarar este tema tan sensible”, manifestó.

Durante la presentación de su libro “Sinceramente” en La Habana, la líder peronista lanzó: “Yo me pregunto, cuando dicen: ‘No, no se puede hacer una quita al capital del Fondo porque su estatuto prohíbe hacer quitas’, si también prohíbe que se den préstamos para permitir fugar el dinero. ¿Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no?”.

Con información de www.elintransigente.com