“Sigo teniendo coronavirus”, el dramático relato de Oriana Sabatini (tercer test)

La cantante Oriana Sabatini se hizo un tercer test de coronvirus y sigue teniendo la enfermedad. La novia del jugador argentino, Paulo Dybala confirmó desde su casa en Italia que sigue infectada con Covid-19.

Oriana Sabatini contó la noticia desde su cuenta de Instagram subiendo una series de stories contando su situación y cómo fue que le descubrieron la enfermedad y el nuevo test que dio positivo.

“Muchas personas me están preguntando. El 21 de marzo con mi novio nos hicieron un test para ver si teníamos coronavirus y nos dio positivo. Pasaron varios días, y hace tres días me hicieron un test de vuelta el cual dio negativo”.



La cantante continuó explicando su situación y confirmó la triste noticia. “Hoy a la mañana me hicieron otro test, el cual dio positivo. Por ende sigo teniendo coronavirus“, cerró la novia de Dybala desde su casa en Italia.

Hace once días que la cantante junto a su novio están aislados en su casa desde que se conoció que eran positivos de coronavirus. En el medio de la incertidumbre de los nuevos resultados sus papás, Cathy Fulop y Ova Sabatini hablaron en Intrusos.



“No sé si se lo puede volver a contagiar o si puede empeorar la situación. La incertidumbre me mata. Lo que yo haría es tomarme un avión, irme para allá, abrazarla y agarrarme le virus junto con ella, para quedarme con ella. Eso es lo que me daría la tranquilidad que necesito, pero no lo puedo hacer“, dijo el papá.



Por otra parte, no se ha informado si Paulo Dybala sigue teniendo coronavirus. El jugador de la Juventus se iba a realizar el segundo test pero todavía no se confirmó si lo realizó.