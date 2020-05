Unidos contra el coronavirus pero enfrentados para salir de la crisis

Seguirá habiendo consenso de Alberto Fernández y los opositores en materia sanitaria. Pero no hay indicios de que ambos sectores confluyan en un acuerdo sobre la economía.

Para el geopolitólogo Joseph Nye, hay dos tipos de liderazgos: los transaccionales y los transformadores. Los primeros, buscan aplicar las fórmulas de siempre, aprovechando las divisiones internas. Los segundos, procuran generar un verdadero cambio, que además tenga un impacto de largo alcance en el carácter de la sociedad. En esos términos, en la pandemia, podría decirse que Alberto Fernández se ha comportado como un transformador, al trabajar codo a codo con los gobernadores opositores. ¿Hará lo mismo en lo económico? Hace unos días, dijo desde Olivos: “Miren el país que se desnudó frente a nosotros y entiendan la necesidad que hay de cambiarlo. Este es el momento”. Claro que para hallar responsablidades hay que bucear en el macrismo pero también en el kirchnerismo y más atrás.

“Alberto tiene que ser Alberto”, reflexiona Eduardo Duhalde​. Insiste en soledad, que hay que recrear la mesa del Diálogo que fue clave para él en 2002 para salir de la crisis. Piensa que es una tontería pelearse con la oposición y que es necesario convocar a todos para discutir 4 o 5 puntos que sean la base de un gran acuerdo. De lo contrario, sin consenso -dice a Clarín-, la situación puede ser grave. Duhalde sabe de la poderosa presencia de Cristina en el gobierno y que cualquier ensayo de consenso debe contar con su venia. “Alberto es un bombero equilibrista”, ironiza.

En Casa Rosada un funcionario acepta que “Alberto tiene muy claro que una pelea con Cristina lo debilita”. Luego se ataja al asegurar que hacia abajo, esas diferencias no existen. Aportan que Axel Kicillof ​está más receptivo al enfoque político que al técnico, y que ahora sintoniza mejor con Máximo Kirchner y con la Nación. Atrás quedaron algunos roces, cuando no todos los ministros nacionales -por ejemplo Santiago Cafiero- despertaban simpatía en el cristinismo. En medio de esas idas y vueltas, el fin de semana circuló el rumor -negado por voceros del Gobierno pero admitido por algunos funcionarios- sobre el posible alejamiento de Daniel Arroyo del Ministerio de Desarrollo Social. Se desconoce si es producto de aquélla interna que avanzó en tirar el nombre de Andrés “cuervo” Larroque como el eventual reemplazo o si hay algo de cierto, como consecuencia del escándalo por la compra de alimentos.

En Balcarce 50 asienten que la crítica presidencial a María Eugenia Vidal​ no fue casual. Alberto explicó a sus colaboradores, y envió un mensajero a avisarle lo mismo a los opositores, que Kicillof le había pedido insistentemente que saliera a cuestionar a su antecesora. Y lo hizo. Aunque no se entiende por qué después Ginés González García, que no es un ministro político, también la atacara en duros términos.

La posibilidad de que Alberto actúe como un hacedor de un gran acuerdo nacional, como lo hizo con el coronavirus, se diluye. La confrontación no sólo se profundizó con las críticas a Vidal. La embestida de intendentes oficialistas contra Horacio Rodríguez Larreta ​por la apertura de comercios en la Ciudad, más allá de razones, reinstalan el estilo en el que más cómodo se siente el cristinismo.

Del otro lado, la actitud colaboracionista de Rodríguez Larreta, Jorge Macri o Néstor Grindetti fue horadada por el sector duro de Juntos por el Cambio. Alfredo Cornejo, Miguel Pichetto y Patricia Bullrich, que no quieren saber nada con el Gobierno. Larreta suele decir “no me engancho en esas cosas”, cuando le preguntan por ellos. Pero esta vez también el interbloque de diputados, con el radical Mario Negri a la cabeza, salió a pedir la derogación de un DNU que ampliaba los poderes del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

“La tensión política la pone el gobierno. Nosotros aprobamos 17 DNU de la pandemia y ellos saben que si mandaban un proyecto pidiendo más partidas, nadie se iba a negar”, esgrime un legislador macrista.

Un referente del oficialismo en el Congreso apunta que ninguna de las discusiones son peleas que hayan traído como resultado relaciones lastimadas, que hay niveles de diálogo sobre los temas serios y sólo hay un poco más de pirotecnia verbal.

Pero esa tensión en el Congreso se agudizaría en las próximas semanas. Hay dos proyectos fundamentales que el Ejecutivo enviará: la demorada creación del Consejo Económico y Social y la reforma judicial.

¿Será el Consejo una llave para buscar un gran consenso? En el Gobierno están los que creen que no es el espíritu de Alberto F. llamar a la oposición pero sí a sindicalistas y empresarios. Quienes estiman que la oposición no concurrirá a una convocatoria con un mandatario con más de 70 puntos de imagen positiva y que sólo aceptaría, si esa popularidad bajara. Y otros que aducen que es demasiado temprano para avanzar en un plan, antes de que finalice la negociación por la deuda y de que se sepan los números finales del daño económico.

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio admiten que la creación del Consejo se podría consensuar sin problemas. Pero desde la oposición advierten que no aceptarán que la reforma de la Justicia, promovida con sumo interés por el cristinismo, sea tratada de manera virtual. “Sería un escándalo”, vaticinan. Sólo aceptarían tratarlo de manera presencial.

¿Y Mauricio Macri​? La mayoría coincide en que se llamó a silencio y que sólo contactó a algún dirigente para preguntarle cómo veía la situación. En la mesa chica de JxC, algunos celebran ese silencio. Pero otros reclaman que hable, no para confrontar con el Gobierno, sino para darle tranquilidad a la sociedad y a los que lo votaron, acerca de la pandemia y cómo se está trabajando.

Una de las cabezas opositoras asegura que la idea de un acuerdo nacional está fría porque en realidad el Presidente nunca avanzó.

A esta altura, sería una sorpresa que el Presidente convoque a casi todos los sectores para debatir cómo salir de la crisis. En Juntos por el Cambio, muchos creen que el momento del convite ya pasó, que hubiera sido efectivo tres semanas atrás. Un radical aporta una ironía. “Sabés el quilombo que nos hubiera armado si nos dice, tenemos que hacer un gobierno de emergencia, como lo hizo Duhalde. Pero esa posibilidad se está desvaneciendo”.

Con información de www.clarin.com sobre una nata de Walter Schmidt