El “preso más lindo del mundo” halló a su “gemelo” en Hollywood

Jeremy Meeks, conocido por ser el “preso más lindo del mundo”, compartió una postal en las últimas horas desde su cuenta de Instagram junto al actor estadounidense Kendrick Sampson y sorprendieron con su parecido.

“Podríamos ser hermanos, eh”, escribió el “preso más lindo del mundo” a sus más de 1.6 millones de seguidores, junto al actor que participó en series tales como “The Vampire Diaries” y “How to Get Away with Murder”.

El posteo de Meeks superó los 77 mil “me gusta” y recibió comentarios tales “Qué bonitos”, “Preciosos ambos”, “Mi amor”, entre otros emojis de corazones y mensajes en su mayoría en inglés, elogiando la belleza de ambos.

Por su parte, Kendrick Sampson también publicó la imagen de los dos y expresó con humor: “Prueba de que no somos la misma persona”. Y verdaderamente, son muy parecidos.

Vale señalar que Jeremy Meeks saltó a la fama en 2014 cuando su foto circuló en Facebook tras ser arrestado y condenado a 27 meses de cárcel por robo a mano armada y tenencia de arma.

La Policía de Los Ángeles compartió la imagen y superó los 40 mil “me gusta” en aquella oportunidad, por lo que fue “bautizado” como el “preso más lindo del mundo”.

Tras dos años, en 2016, cumplió su condena, salió del penal y fue contratado por una agencia de modelos. Y en ese momento, su carrera no paró de crecer.

A la vez, se puso en pareja con la modelo Chloe Green, la heredera de Topshop (un imperio textil), tras conocerse en el Festival de Cannes, en Francia.

Al año, la pareja tuvo una bebé llamada Jayden Meeks-Green, siendo la primera hija de Green, mientras que para él, se trató de la tercera hija, ya que antes tuvo dos con su anterior matrimonio.