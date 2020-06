Nueva acusación contra Samanta: su ex cuñado asegura que lo estafó

El ex cuñado de Samanta Casais asegura que en 2018 le compró una pastelería que ya había sido vendida tres meses antes.

En las últimas horas se sumó una nueva denuncia contra Samanta Casais. La participante de Bake Off, que quedó en el ojo de la tormenta luego de que se descubriera que es pastelera profesional y que se supiera que se encuentra imputada por “homicidio culposo” tras atropellar en 2017 a un hombre, ahora recibió una acusación de parte de su ex cuñado.

En diálogo con Intrusos, Abel Cancela aseguró que los hechos habrían ocurrido en 2018. “Ella era mi concuñada. Vivíamos a 4 cuadras acá en San Telmo, pero por entonces no nos conocíamos. Mi ex pareja, Valeria, trabajaba en su panadería. En un momento los dos nos fuimos y pensamos en ponernos algo juntos porque a los dos nos gusta mucho la gastronomía”, comenzó

“Pero como no nos daba la plata pensamos en pedir un crédito. Hasta que en una charla familiar aparece la pareja de Samanta y nos dijo que nos vendía el local donde Vale había trabajado. Él nos lo ofreció, tengo todos los papeles”, agregó.

A continuación Cancela agregó que fue a ver el local: “Estaba impecable, todo hermoso. Había algunos detalles y algunas cosas que no funcionaban. Pero después de tomar posesión del local fui encontrando más cosas, de las que él se hizo cargo”.

Hasta que, unos meses más tarde, recibió el llamado telefónico de un hombre que le demostró que había comprado el lugar en octubre de 2017: ” Me llama un tipo diciendo que quería hablar con el dueño del local, yo le explico que era yo, que me lo habían vendido el 14 de febrero y él me dice que se lo vendieron el 23 de octubre del 2017. Encima yo hice el pago en efectivo, en un banco de la calle Florida. Él tenía la prioridad”.