Sofía Pachano tuvo que ser atendida de urgencia en Tokio por una increíble razón: “Me asusté mucho”

Sofía Pachano debió ser atendida de urgencia en Tokio. En sus redes sociales, la artista comparte el día a día de su viaje a Japón, pero este domingo preocupó a sus seguidores con una noticia acerca de su salud. “Me asusté mucho”, admitió.

“El día 4 en Tokio no fue muy divertido que digamos...”, comentó en una historia de Instagram. Acto seguido compartió una foto y explicó: “Algo que comí me dio alergia y me desperté con la cara toda hinchada. Estoy mejor, pero aún sigo medio ‘Bridget Jones’”.

A raíz de esta reacción alérgica, Sofía debió acudir a un hospital de la zona donde, según precisó, le dieron “corticoides y antihistamínicos”.

Sin embargo, agradeció a todos aquellos que a la distancia la acompañaron y asesoraron: “Gracias a mis médicos que estuvieron al pie del cañón ayudándome a distancia. Gracias a los que me ayudaron con las clínicas y me orientaron sobre el servicio de salud japonés”.

