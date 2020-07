Crisis industrial: denuncian que los bancos no dan créditos frente a la pandemia

Los contagios por coronavirus aumentan a la par de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. La emergencia sanitaria profundizó la crisis nacional, la preocupación no cesa y el Gobierno nacional evalúa respuestas. En este escenario, el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, se refirió al panorama del sector durante una entrevista con el programa radial “Ruleta Rusa” por Rock and Pop.

Las medidas decretadas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio impactaron en varios sectores. De acuerdo con Daniel Rosato, hay más de 15.000 pymes en situación de crisis. En esta línea, describió que la mitad de las compañías industriales no puede pagar el aguinaldo y una cuarta parte del beneficio será abonado en cuotas. No obstante, aseguró que la situación no es solamente consecuencia del coronavirus.

“Veníamos de una crisis muy grave y la pandemia agravó esta situación”, expresó el también titular del Parque Industrial Plátanos. A su vez, se refirió a la reacción de las entidades financieras. “Los bancos no confiaron en las pymes y sin crédito no puede haber producción”, explicó. Seguidamente, se refirió al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción impulsado por la gestión de Alberto Fernández.

Al aire de Rock and Pop, el representante de pymes comentó: “Tenemos la ayuda del Gobierno con las ATP, pero lo más grave es que los bancos no nos dan créditos”. De este modo, insistió que la falta de financiación perjudica la producción y se desencadenan otra serie de perjuicios para los trabajadores. Las declaraciones fueron compartidas por la periodista Nancy Pazos en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, el Estado prorrogó la inscripción a los créditos de tasa cero. Así lo informó la AFIP y será hasta el 30 de julio. No obstante, la iniciativa está destinada a monotributistas y autónomos con el objetivo de mitigar los efectos de la cuarentena. Los interesados deberán acceder a la página web del organismo, liderado por Mercedes Marcó del Pont. Se podrán solicitar montos de hasta $150.000.

