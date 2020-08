Desde la Costa Azul, Macri participará el lunes de una reunión de la cúpula de Juntos por el Cambio

La cita virtual está pactada para el lunes a las 9. Los integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio debatirán vía Zoom sobre los temas más candentes de la coyuntura política, especialmente la reforma judicial que impulsa el oficialismo.

El último en confirmar su participación fue Mauricio Macri, quien viajó el 31 de julio pasado a Francia. Tras pasar un fin de semana en París, el ex presidente, Juliana Awada y la hija de ambos tomaron un avión hacia Niza, para dirigirse hacia la bellísima ciudad de Ramatuelle, a pocos kilómetros de Saint-Tropez, en la Costa Azul.

Según revelaron sus allegados, allí aprovechará para jugar un poco al golf -uno de sus pasatiempos preferidos- antes de instalarse en Suiza donde asumirá como presidente de la Fundación FIFA.

En la reunión de este lunes, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el ex senador y ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; y el titular de la UCR, Alfredo Cornejo; y los diputados Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro y Mario Negri, ultimarán los detalles del posicionamiento de la coalición ante la reforma judicial que Alberto Fernández ya envió al Senado. Elisa Carrió no participará del encuentro ya que formalmente no pertenece a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio.

Los referentes del PRO, la Coalición Cívica y la UCR decidirán si avalan o rechazan la continuidad de las sesiones virtuales en Diputados, cámara donde el oficialismo no tiene mayoría automática.

Por otro lado, también se abordará el funcionamiento interno y el proceso de toma de decisiones al interior de la coalición tras algunos episodios que generaron cierto clima de tensión.

Tras la última reunión, Juntos por el Cambio emitió un duro documento en contra del proyecto del oficialismo, con la firma de todos los dirigentes. Sin embargo, Rodríguez Larreta dejó trascender su malestar ya que -según explicaron fuentes porteñas- se había acordado que la declaración pública, titulada “Una reedición de la propuesta de los ’90″, sería difundida sin nombres propios.

El alcalde porteño y Patricia Bullrich ya habían chocado por anteriores comunicados, como el emitido tras el asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner -que forzó la creación de una mesa ejecutiva en el PRO para compartir las decisiones-, y el de la ampliación de la moratoria aprobada recientemente por el Congreso.

Si bien la oposición se aglutinó detrás del rechazo a la reforma judicial, el proyecto de la Casa Rosada volvió a exponer las diferencias internas, agudizadas por la falta de un liderazgo claro y las diversas posiciones por el destino del espacio y el vínculo con el oficialismo. Dentro de Juntos por el Cambio resaltan sin embargo que, más allá de las diferencias, la unidad todavía prevalece.

