Mársico insinuó que con la Estación de Servicios hubo coima

¿No vieron el proyecto como estaba que el que mandaron originalmente con una modificación y no las otras? Es extraño eso. Lo vi yo, y no lo vieron las aéreas técnicas....", se preguntó Mársico

En "La mañana de ADN" fue entrevistado el Concejal Lisandro Mársico, dado que resultaba interesante conocer esos argumentos que en la sesión ordinaria de la última semana, contribuyeron para que se desestime la moción oficialista y se termine votando la que propuso Leo Viotti.

Esta alternativa elegida finalmente impide en principo la instalación de emprendimientos -en esa esquina- como los que representa una Estación de Servicio Viotti argumentó desde un marco general.

Mársico detalló porqué esa esquina en particular no puede ser -con el Código actual- utilizada para el expendio de combustible. "Se pretendía modificar el código urbano reformando un artículo para que en esa parte se pueda instalar la estación. En base a asesoramiento yo pude detectar que de haber hecho esta reforma, hubiera quedado libre la posibilidad de instalar la estación", comenzó el demoprogresista.

"De acuerdo a lo que dice el código, por Luis Fanti de ese lado, de esa perspectiva entre línea de edificación y línea de edificación tiene que haber por lo menos 25 metros por lo menos, bueno si lo hay en calle Suipacha, pero no en Luis Fanti, en Luis Fanti hay menos de 25 metros, habrá 17 metros aproximadamente".

Mársico explica claramente que no se cuenta el ancho de calle, sino de línea a línea de edificación. Y por si hiciera falta, es más gráfico aún. "Sería una construcción y la otra, no es entre solamente la calle, es de línea de edificación a línea de edificación, bueno hay menos de 25 metros. O sea que ahí no se podía hacer", completá el legislador.

Otro aspecto muy interesante de lo expresado por el edil se relaciona con la mirada que sobre la situación tiene las áreas técnicas del municipio . "Lo que a mí me llama la atención es que yo detecto esto... entonces que se me dice a mí: *no no, pero eso lo van a ver las aéreas técnicas*... ¡las aéreas técnicas! ¿Ya no vieron el proyecto como estaba que el que mandaron originalmente con una modificación y no las otras? Es extraño eso. Lo vi yo, y no lo vieron las aéreas técnicas...." culmina dejando una sospecha velada de irregularidad como cierre de su idea.

Fuente: ADN