Luis Castellano habló con Gerardo Zanoni en Radio Rafaela, y entre los conceptos más importantes sobre el actual momento que se vive en Rafaela a consecuencia del rebrote que comenzó el 17 de Agosto, en coincidencia con la llegada de los policías federales a nuestra ciudad, manifestó:

“Hoy, lo que le pedimos a las familias es que si tienen síntomas se queden en sus casas, se aíslen y piensen quienes fueron sus contactos cercanos. Llamen al 107 para realizarse el hisopado, hoy tenemos la posibilidad de la carpa, hay laboratorios privados”.

“Van a ser varios meses de convivencia con el virus, habrá que ir abriendo y cerrando permanentemente para no perjudicar lo productivo y llevar nuestro sistema de salud de la mejor manera posible”.

Sobre la posibilidad de circulación comunitaria Castellano comentó que tanto Santa Fe como Rosario retrocedieron de fase y que, en Rafaela, “estamos peleando para que esto no suceda, pero es necesario restringir al máximo los movimientos para que no colapse el sistema de salud”.

Paro de la Festram y falta de controles en los ingresos a la ciudad

Sobre la falta de controles durante el paro municipal Castellano manifestó que fue un golpe duro: «Somos los que coordinamos el comando unificado, el trabajo de las fuerzas en los controles y sobre todo en las rutas. Al no estar Guardia Urbana, Protección Vial, no poder coordinar, se hizo muy difícil y cualquiera que pasó por los controles pudo ver que no fue lo mismo”.