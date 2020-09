Floricienta: cómo está hoy Graciela Stefani, la actriz que interpretó a “Malala” en la novela

Floricienta volvió a la televisión 16 años después de su estreno y se convirtió en uno de los contenidos más vistos de la cuarentena. Si algo quedó claro es que la ficción de Cris Morena, protagonizada por Florencia Bertotti, no tiene fecha de vencimiento.

La historia es conmovedora desde un principio. Florencia Fazzarino (Bertotti) es una chica huérfana que trabaja en una verdulería y sueña con cantar en su banda de música. Todo comienza cuando la joven termina en la casa de los Fritzenwalden, también huérfanos pero en una posición económica privilegiada.

Mientras Floricienta da rienda suelta a sus sueños y pelea por un amor imposible con Federico Fritzenwalden (Juan Gil Navarro), dos villanas le complicarán todos los planes. Delfina Santillán

Hace días atrás, la actriz de 63 años protagonizó un Instagram Live Gerardo Chendo, quien se puso en el papel de Claudio Paul Bonilla, su marido en la tira. “Me acuerdo perfectamente de cómo llegué a Floricienta: el papel era para otra actriz que rechazó hacerlo” contó.

“Cuando lo supe pedí que me tuvieran en cuenta. Cris Morena me eligió y a partir de ahí empezamos a grabar”, agregó. Además, contó que el personaje fue tomando forma con el paso del tiempo, ya que no estaba muy definido el papel de malvada de Delfina Santillán Torres (Isabel Macedo).

Graciela Stéfani debutó en 1976 en la película ¿Qué es el otoño?, pasó por Chiquitas en 1996 y participó en más de 30 obras de teatro, destacándose su papel protagónico en Salvajes, estrenada en 2018. A principios de año participó de la obra Fuera de Línea con su papel de Catalina, una mujer de la tercera edad que brinda consejos de sabiduría.

En la actualidad está totalmente enfocada en su tarea de docente. Enseña a personas de todas las edades a desempeñarse en el mundo actoral. Si bien brindaba clases en el barrio porteño de Palermo, por el contexto actual debió suspenderlas, pero sigue activa a través de la modalidad virtual.