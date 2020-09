La indignación de Alberto Fernández cuando en el gobierno de Cristina Kirchner no lo dejaban ahorrar en dólares

Alberto Fernández cuestionaba el 1 de octubre de 2012 las restricciones a la compra de divisas impuestas por el gobierno de Cristina Kirchner, cuando él ya no lo integraba.

"¿Cómo se llama Presidenta esta intervención que hace que yo esté obligado a poner mi dinero y mis ahorros en un plazo fijo que me va a dar diez puntos menos que la inflación?", dijo en una entrevista con Joaquín Morales Solá, en el canal TN.

La "acumulación de dólares" que criticó Alberto Fernández es el modo de ahorro declarado de sus principales funcionarios

A diferencia de su argumentación de este miércoles respecto de que los dólares "son para producir, no para guardar", en defensa del cepo reforzado que anunció el Banco Central, aquel día exponía una posición totalmente diferente.

"Estamos viviendo una etapa de creciente intervención de las libertades. Y yo no sé cómo lo llama la Presidenta, pero si yo quiero comprar dólares hoy no puedo. Estoy sometido a una autorización de un sistema informático que me tiene que dar la AFIP. Y si quiero viajar me van a dar creo que 70 dólares diarios y no me van a dar más", sostenía en la entrevista.

Luego Agregó: "¿Cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención a mi libertad? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual yo estoy privado de ahorrar en dólares?"

Cuestionaba, además, el mercado paralelo y dijo que "no es verdad que la conciencia argentina hace que todos nos volquemos al dólar".

