Confirman el horario para el debut del seleccionado argentino en las Eliminatorias

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficializó este lunes la programación con los días, horarios y sedes para la primera doble fecha de Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

La Selección argentina debutará frente a Ecuador el jueves 8 de octubre a las 21.30, en la Bombonera. Luego, los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán a la altura de La Paz, donde el martes 13 visitarán a Bolivia, a las 16.

El último partido de la Albiceleste fue el 18 de noviembre de 2019 cuando en Tel Aviv igualó 2 a 2 en un amistoso con Uruguay. El último oficial, en tanto, fue aquel del 6 de julio de 2019 frente a Chile por el tercer puesto de la Copa América 2019 que finalizó con triunfo por 2 a 1 con goles de Sergio ‘Kun’ Agüero y Paulo Dybala.

Justamente el Kun es uno de los grandes ausentes de la próxima convocatoria porque aún no se encuentra recuperado de la lesión en la rodilla que sufrió el último 22 de junio durante un partido de la Premier League ante Burnley. Si bien protagoniza una buena puesta a punto, los médicos del club inglés y su entrenador, Pep Guardiola, anunciaron que su recuperación no es completa y que incluso por esa razón no estará presente en el primer partido del City en la nueva temporada del campeonato inglés

La lista de convocados para el debut de la Selección argentina en las Eliminatorias

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, entregó el último viernes una lista preliminar con 30 jugadores, entre las que aparecieron sorpresas como los delanteros Cristian Pavón y Giovanni Simeone, de cara al inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, a partir del 8 de octubre.

En la nómina se destaca también el regreso del mediocampista Alejandro “Papu” Gómez, de gran temporada en el Atalanta de Italia, cuartofinalista de la Liga de Campeones, quien volverá a la convocatoria albiceleste luego de haber estado en la última fecha de las Eliminatorias previa al Mundial de Rusia 2018.

Además, en el objetivo de promover el recambio y darle oportunidades y experiencias a los más jóvenes, Scaloni citó a Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nehuén Pérez (Atlético de Madrid) y Facundo Medina (Lens de Francia).

La extensa lista del entrenador Scaloni tiene una justificación en la pandemia de coronavirus y como prevención ante posibles contagios.

A éstos 30 futbolistas que militan en ligas del exterior, se sumarían seis jugadores del ámbito local: Esteban Andrada y Eduardo Salvio (Boca); Franco Armani, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta (River), y Matías Zaracho (Racing).