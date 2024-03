Desde Bayern Múnich fueron contundentes sobre la vuelta de Demichelis

A lo largo de las últimas horas, la noticia sacudió al mundo entero. Y es que desde Alemania postularon a Martín Demichelis para reemplazar a Thomas Tuchel en la dirección técnica de Bayern Múnich, dado a que el nacido en Krumbach fue despedido por la directiva bávara.

En River, lógicamente, quedaron atónitos. Si bien hay muchos hinchas que cuestionan el andar del equipo, siguen siendo competitivos al igual que ocurría con Marcelo Gallardo. Pero ante los rumores, llegó el momento de que desde el club teutón alzaran la voz.

Demichelis comenzó a dirigir profesionalmente a partir de noviembre de 2022 cuando tomó las riendas del plantel que dejó Gallardo. Y fue Giovane Élber, jefe de scouting de Bayern Múnich en América y también Embajador del club bávaro quien se refirió a la posibilidad de que llegue el cordobés.

“Me alegra y me encanta Martín Demichelis como entrenador, pero no creo en esta posibilidad. Están mirando otros entrenadores. Todavía no creo que esté preparado para ser el entrenador de Bayern Múnich”, enfatizó Élber en diálogo con Radio Continental, donde se encargó de ponerle fin a los rumores que llegaron desde la tierra del país tetracampeón mundial.

