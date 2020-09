Una modelo mostró las graves lesiones en su rostro al sufrir dos enfermedades: “El verdadero yo”

La modelo Robyn Lawley padece de lupus y síndrome fosfolípidico. Con el avance de las enfermedades, la joven sufre graves lesiones en su piel. Tras un largo proceso interno, decidió mostrar las secuelas y dejar un importante mensaje.

Trabajar con la imagen es uno de los factores principales para una modelo. Por eso, al enfrentarse al avance de dos enfermedades, la joven australiana decidió mostrar cómo luce actualmente.

La joven de 31 años tiene más de 200 mil seguidores en las redes sociales y lejos de las habituales imágenes posando para distintas campañas o mostrando sus looks, decidió mostrar una dura realidad.

Además de crisis convulsivas, Robyn también padece severas lesiones cutáneas, entre otros síntomas. Por eso, reveló su nueva imagen con el objetivo de transmitir un mensaje de aceptación y fortaleza.

Bajo dichas características, ya en 2018 la modelo había mostrado las lesiones de un accidente que le provocó cicatrices en la frente, labio y mentón. En aquel entonces, a partir de convulsiones cayó por una escalera y reveló “su verdadero yo”.

Ahora, realizó lo mismo pero como consecuencia de las enfermedades que tiene. En su cuenta de Instagram, la joven compartió fotos de su rostro donde su ojo se ve rojo y varias zonas de su piel en tono morado.

Por tal motivo, reflexionó y planteó que “a veces, las redes sociales pueden parecer tan intimidantes, a veces no puedo soportarlo y otras veces me encanta cuando las personas pueden mostrar su verdadero yo”.

“Incluso si es tan incómodo como esta foto (compañeros de sufrimiento, no estás solo)”, expresó la joven. Y sostuvo que para lograrlo, durante un tiempo aprendió a sanar en torno a la percepción del cuerpo.

Como parte de dicho proceso, emprendió un proyecto donde entrevistó a personas que sufren las mismas condiciones y “realmente no me importaba un carajo cómo me veía”, expresó orgullosa de enfrentar su nueva realidad.