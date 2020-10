33 contagios nuevos en Rafaela y cai 600 casos activos

Durante el reporte epidemiológico local de este 13 de octubre, la cartera sanitaria confirmaron otras 33 nuevas infecciones de Covid-19 en la ciudad, 8 más que este lunes. Cecilia Gallardo, secretaria de Auditoría y Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela y Martin Racca, Subsecretario de Salud del municipio, formaron parte del informe, mencionando el doctor que "este martes tenemos que reportar 33 nuevos casos de coronavirus para Rafaela, lo que suma un total de casos desde el comienzo de la pandemia de 1.513. De este número, tenemos el buen dato de 900 recuperados, los positivos activos son 593, fallecidos 20 y personas aisladas 1.601. Con respecto a la situación del Hospital, en Unidad de Terapia Intensiva tenemos 14 pacientes internados y 14 bajo asistencia respiratoria mecánica y en sala general tenemos 22 pacientes positivos de Covid y 9 sospechosos".

CONVOCATORIA DE

PROFESIONALES

A su turno, Gallardo preciso que "desde el municipio hemos lanzado una convocatoria abierta y pública para profesionales de la salud para poder dar respuestas a las exigencias de la pandemia. La convocatoria requiere profesionales médicos, enfermeros, bioquímicos, kinesiólogos, auxiliares de enfermería y técnicos bioquímicos. Estas personas van a ser contratadas como prestadores de servicios para trabajos específicos en dependencias municipales o también ese listado será puesto a disposición de otras dependencias de salud nacionales y provinciales que lo requieran para sus contrataciones propias y para dar asistencia al sistema sanitario local. Los interesados en esta convocatoria tienen tiempo de enviar sus datos hasta este viernes 16 de octubre, su curriculum actualizado, copia del título universitario terciario, copia de la matrícula y su DNI a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]".

SITUACION ACTUAL DE

EMPLEADOS MUNICIPALES

En relación a la actualidad de los empleados municipales que tiene diagnóstico positivo de Covid o que se encuentran aislados por presentar síntomas compatibles con Covid o por ser contacto estrecho, Gallardo comentó que "del total de los empleados del municipio actualmente tenemos 39 personas con síntomas compatibles con Covid, lo que representa el 3% del total de los empleados. También tenemos 84 personas aisladas por ser contacto estrecho de un Covid positivo, lo que representa un 6% del total de los empleados municipales. Y también nos encontramos con que tenemos 19 personas con diagnóstico de Covid positivo, representando el 1,4% del total de los empleados de la Municipalidad. Y por último, contamos con 18 personas ya recuperadas, lo que representa un 1% del total de los empleados. Como conclusión de todos estos datos podemos decir que tenemos a 142 personas, empleados y empleadas municipales, hoy aislados, lo que representa un total del 10,4% de los empleados. A través de estos números, podemos ver que las áreas más afectadas actualmente son de las secretarías de Desarrollo Humano, más precisamente los sectores de las agencias territoriales cuyo personal en su totalidad fue afectado a cumplir funciones en el ámbito de la subsecretaría de Salud y también al personal que realiza actividades en los comedores comunitarios, donde al día de hoy se encuentra trabajando el 10% del personal municipal, pero el servicio se mantiene activo gracias a contrataciones externas y voluntarios. Asimismo, tenemos dentro de la Secretaría de Prevención y Seguridad una de las áreas más afectadas que es el Centro de Monitoreo Urbano, que actualmente se encuentra con el 57% de su personal trabajando mientras que el resto se encuentra aislado. Y, en menor medida, continuamos con la Secretaría de Obras y Servicios, ya que este miércoles se estarían reintegrando la totalidad de las cuadrillas de pavimento, cordón-cuneta, bacheo de concreto asfáltico y obras menores".

DOBLE PROTECCION

Para finalizar, la funcionaria expresó que "implementamos la doble protección en todo lo que es atención al público de los servicios municipales con el tapabocas y los paneles de acrílicos en escritorios o mostradores para el caso de puestos fijos de trabajo y la máscara para el caso de los trabajadores que no tengan un puesto físico.

SE VIENEN DOS

SEMANAS CRITICAS

Ya en el cierre de la conferencia virtual, Racca agregó que "vemos el número de nuevos casos de 33 comparados con los de la semana pasada y parecería que el problema está resuelto y es más bien todo lo contrario, Las estimaciones nos dicen que en las próximas 2 semanas van a ser críticas, ya que tenemos muchos casos y notamos un estrés bastante importante en el sistema sanitario. El recurso humano médico y los que trabajan en el Hospital está funcionando al 100%, los médicos también se enferman, también tienen que aislarse por contactos familiares y es difícil encontrar un reemplazo y la demanda es cada vez mayor. Así que les pedimos colaboración, ya que vamos a construir la curva de estimación de los casos que creemos pueden aparecer, siendo críticos los próximos 15 días. No les voy a decir lo que ya saben ni ser reiterativo, saben que hay que cuidarse y tratar de no contagiarse. Y lo resumo de esta manera: si el 20% logramos bajar el 20% de los contagios, que es un número tremendo, le vamos a dar un respiro al sistema sanitario. Ese es nuestro objetivo, tenemos que lograr hacer el 20% menos de nuestras actividades y preferimos las actividades al aire libre, y ojo con las actividades en ambientes cerrados. Cuando vamos a un lugar cerrado, utilizar los elementos de protección, por favor se los pido, vayamos al supermercado una vez por semana y programemos una compra para toda la semana, y no vayamos los 7 días de la semana. Ese tipo de estrategia va a ser que el sistema sanitario tenga menos estrés, y ese es el objetivo que perseguimos, y no nos contagiemos todos juntos, por favor".

Fuente: La Opinión