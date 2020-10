Martín Lousteau sobre Mauricio Macri: «Creo que no es momento de hablar de otros y echar culpas»

Martín Lousteau se pronunció sobre la reaparición del ex mandatario, Mauricio Macri y sostuvo: «No le doy tanta relevancia a las apariciones del expresidente. Algunos se sienten cómodos, a otros no nos gusta lo que dice» y remarcó: «Creo que no es momento de hablar de otros y echar culpas, porque yo dije que hay que salir a buscar el 10% de lo que falta, no criticar a los de adentro».

En el marco del pase en A24 conducido por Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, el dirigente del radicalismo también se refirió a la situación económica de la Argentina y al respecto subrayó: «La cosa es delicada» . En ese contexto puso el foco en el problema del dólar y precisó: «Ahora, tanto empresas que se van, pequeños ahorristas que compran dólares, exportadores que no liquidan, es incertidumbre. Tenemos un problema agravado por un funcionamiento dentro de la coalición gobernante y con respecto a la oposición que es patológico».

No es la primera vez que el dirigente hace hincapié en el panorama económico del país. Ayer en el marco del ciclo radial «Lanata sin filtro», aseveró: «El Estado argentino viene desbordado, viene gastando mal, viene gastando sin foco y sin prioridades. Viene gastando sin transparencia y sin compararse con otros Estados del mundo». En esa línea afirmó: «Yo creo que esa es la convocatoria que hay que hacer, particularmente en pandemia» y aseguró: «Creo que vas a tener mucha más legitimidad porque en pandemia, el Estado está saliendo a auxiliar a un montón de sectores con lo cual tiene espalda para decir: «Sí, pero ahora, ésto en este momento no te corresponde».

«Voy a dar un ejemplo, cuando se discutió las jubilaciones de privilegio ahora además tenemos la de Cristina (Kirchner) ¿no?», recalcó el exministro de Economía y manifestó: «Ellos(oficialismo) discutieron una cosa muy chiquita porque en Diputados cuando frenaron la movilidad de los jubilados, habían dejado que las jubilaciones de privilegio mantuvieran la movilidad». En ese sentido, recordó: «Los diputados se dieron cuenta entonces mandaron un proyecto. En lugar del proyecto ser eliminar realmente las jubilaciones de privilegio, si no es en este contexto explicáme cuándo» y detalló: «Las jubilaciones de privilegio son medio punto del PBI».

En relación anticipó que el año que viene Argentina tendrá un déficit de 4,5% y remarcó que eso podría solucionarse resolviendo un «privilegio que es indebido» y subrayó: «¿Por qué es indebido? Porque cuando digo que es medio punto del PBI, es lo que cobran los jubilados de privilegio por encima de lo que aportaron. Bueno, eso no lo está haciendo» en alusión al gobierno de Alberto Fernández.

Con información de www.elintransigente.com