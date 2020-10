Alfonso Prat Gay: “No hay casos de ex presidentes que perdieron elecciones y después volvieron a ser electos”

“Me parece que tiene necesidad de salir a hablar, que está en su derecho y que está bien que haga alguna autocrítica”, dijo Alfonso Prat Gay, al ser consultado sobre el road show mediático del ex presidente Mauricio Macri durante las últimas dos semanas. El ex presidente concedió varias entrevistas a medios escritos y televisivos.

Prat Gay, que fue ministro de Hacienda y Finanzas durante el primer año de la gestión de Macri, consideró que éste ya es una referencia del pasado. En su opinión, aunque hay que escuchar a los ex presidentes, “la Argentina sigue”.

El ex funcionario hizo estas declaraciones en el programa Antes de mañana en el canal América, entrevistado por Antonio Laje.

Aunque valoró la experiencia que puede tener un ex mandatario por el solo hecho de haberlo sido, no le acuerda a Macri chances hacia el futuro.

“Creo que la Argentina sigue -dijo-. Me parece que hay que escuchar siempre a los ex presidentes porque han estado en ese lugar”. Y recordó que también Eduardo Duhalde tuvo apariciones mediáticas recientemente.

“Duhalde también ha estado muy activo”, señaló y cuando el periodista le recordó que el ex presidente había hablado de un estado pre-anárquico, acotó: “Más allá de que dijo que no estaba bien, él mismo lo dijo, no deja de ser un ex presidente con experiencia en el terreno”.

Lo mismo vale para Macri, a quien Alfonso Prat Gay evidentemente no le ve ninguna chance de volver al poder en el futuro: “Creo que hay que escucharlo, pero también creo que hay que mirar para adelante. No hay casos en Argentina de ex presidentes que perdieron las elecciones y que después vuelvan a ser electos”, sentenció.

Prat Gay cree que la prioridad, para la fuerza que integra, no pasa por los nombres en este momento: “Me parece que el camino que tiene que tomar la oposición es el que está tomando Juntos por el Cambio. Sin un liderazgo claro -obviamente hay distintos dirigentes que sobresalen-, hoy lo más importante para nosotros es mantener y sostener la unidad. Y que esa unidad aparezca como una alternativa para el que se está cansando de esta gestión”

“Nosotros -insistió-, como oposición, tenemos que trabajar, no para una candidatura, sino para un cambio de rumbo. Y para empezar a marcar algunas cosas. Volver a tener futuro y certidumbre. En una república es tan importante el oficialismo como la oposición. Y no nos acostumbramos a eso en Argentina”.

El ex ministro y ex presidente del Banco Central también aludió a la intrascendencia de los puntos acordados en la reunión en la que el Gobierno convocó a entidades empresariales, sindicatos y organizaciones sociales. Prat Gay consideró que los puntos que se acordaron son obviedades. “Nos ponemos de acuerdo en que esta mesa es roja; nos ponemos de acuerdo en que tu saco es azul”, ironizó. “Son expresiones de deseo”, dijo.

Prat Gay había dejado la cartera que ocupaba en el gabinete de Mauricio Macri cuando el propio presidente le pidió la renuncia y dividió el área en dos, creando un Ministerio de Hacienda y otro de Finanzas, que quedaron a cargo de Nicolás Dujovne y Luis Caputo, respectivamente.

Con información de www.infobae.com