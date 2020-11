Amsafé algún día va a decidir ir a trabajar, por ahora no

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) rechazó el regreso a las clases presenciales, previstas por el Ministerio de Educación para la primera quincena de diciembre de este año.

A través de un comunicado, también cuestionaron que las definiciones "fueron tomadas de manera unilateral por parte del gobierno provincial

, desconociendo los acuerdos paritarios nacionales que hablan de instar al diálogo permanente y la negociación colectiva".

A su vez, agrega: "Esta situación tan compleja puso en valor el rol del docente en esta Escuela Pública que jamás cerró porque llevó alimento y contención y siguió enseñando. Un docente siempre presente, por convicción y compromiso".

También señalaron que "desde el inicio del aislamiento preventivo las y los trabajadores de la educación sostuvimos el vínculo con los y las alumnas y la comunidad, buscando distintas estrategias, con la sobrecarga laboral que ello implica. También estuvimos de manera presencial en los comedores, copa de leche y acercando materiales impresos, entre otras cosas".

Y destacaron que a partir de esa situación "tan compleja" se puso en valor el rol del docente de la escuela pública, que "jamás cerró porque llevó alimento y contención y siguió enseñando. Un docente siempre presente, por convicción y compromiso".

Los puntos salientes de la resolución de Amsafé

Quite de crédito laboral, que consiste en no realizar actividades presenciales con alumnos y alumnas, con los siguientes fundamentos:



El derecho a la educación se garantiza comenzado por cuidar la salud y la vida de los y las que enseñan y aprenden.



No están dadas las condiciones epidemiológicas, sanitarias ya que sigue habiendo circulación comunitaria de Covid-19.

No fueron analizadas las situaciones de las localidades.

No están garantizadas las condiciones básicas de infraestructura escolar, 12 puntos de acuerdo paritario del año 2011, con adaptación a la situación de pandemia, para el cumplimiento de las normas generales que evitan el contagio de Covid-19.

No está garantizado el transporte ni las licencias con reemplazantes para los trabajadores pertenecientes a los grupos de riesgo o con niños y niñas a cargo.

Las definiciones fueron tomadas de manera unilateral por parte del gobierno provincial, desconociendo los acuerdos paritarios nacionales que hablan de instar al diálogo permanente y la negociación colectiva.

El Ministerio de Educación define un retorno a la presencialidad sin proveer de los elementos mínimos de higiene y seguridad.

Aún se adeudan las partidas de comedor, copa de leche y gastos de funcionamiento de los meses de octubre y noviembre.

Continuar con las actividades escolares a distancia, atención de comedor y copa de leche.

Pago inmediato de comedor, copa de leche y gastos de funcionamiento.

Defender legal y gremialmente a supervisores, directivos y docentes.

No volver a la presencialidad hasta tanto no estén dadas las condiciones sanitarias, edilicias y de trabajo.

Exigir la urgente convocatoria a paritaria docente para discutir salario y condiciones de trabajo.

Con información de Uno Santa Fe