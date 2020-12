Alicia Castro se cruzó con el vocero presidencial por no aplaudir el discurso de Cristina Kirchner

La ex embajadora apuntó contra Juan Pablo Biondi por los «errores y la falta de políticas de comunicación». Además, señaló que pudo señaló que puede ser uno de los ministros a los cuales hizo referencia la vicepresidenta.

A pesar del intento de cerrar el año con una foto de unión entre los principales referentes del Frente de Todos, desde adentro del oficialismo insisten en la grieta entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Tras el acto del viernes pasado en La Plata, la exembajadora Alicia Castro criticó duramente al Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Juan Pablo Biondi, por no aplaudir el discurso de la expresidenta.

«Los que apoyamos y queremos a este gobierno sufrimos los errores y la falta de políticas de comunicación. Ayer Juan Pablo Biondi, encargado de la comunicación presidencial, no aplaudió en ningún momento a Cristina. Se habrá sentido aludido?», señaló Castro en alusión a la frase de la vicepresidenta quien dijo: «Los ministros que tengan miedo o no se animan que vayan a buscar otro laburo».

Junto al escrito, la ex funcionaria adjuntó una imagen donde se ve a Biondi sentado con los brazos cruzados mientras los demás invitados aplauden la intervención de la expresidenta y otra foto de Alberto Fernández con el afiche que reza «No al acuerdo porcino». Además, citó un tuit del vocero presidencial en la previa al encuentro donde se muestra «orgulloso» de trabajar junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

Durante este año marcado por la pandemia del coronavirus, Biondi fue uno de los miembros del gabinete de Alberto Fernández que más críticas recibió. Desde las declaraciones apresuradas sobre la llegada de la vacuna contra el coronavirus a la foto de la cena con Evo Morales sin respetar los protocolos, pasando por el encuentro con Hugo Moyano en medio de las cuarentena o la reciente imagen del Presidente recibiendo a militantes veganos en contra del acuerdo porcino con China, todas las acciones que se hicieron públicas dan muestra de las incongruencias dentro de la Casa Rosada que atentan directamente a la imagen presidencial.

«Sigo perteneciendo al Frente de Todos»

Tras las declaraciones, la ex diplomática fue cuestionada por sus críticas a la administración nacional tras renunciar a su postulación como embajadora en Rusia a comienzos de octubre luego de que la Cancillería se adhiera a la firma del informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que denunció actos de violación de derechos humanos en Venezuela. «Dejé un cargo, por honestidad intelectual y política, porque no estoy de acuerdo con la actual política de relaciones exteriores. No dejé mis ideales, ni mi lucha, ni ningún barco», señaló Castro.

Con información de www.elintransigente.com