Verano, al ritmo del dólar blue: el paralelo sube y la brecha vuelve al 90%, ¿qué esperan para enero los expertos?

Las últimas jornadas cambiarias estuvieron marcadas por una nueva disparada del dólar blue, que cerró el martes a $165 acumula un alza de $13 desde el miércoles pasado. De esta, tras varias semanas de calma, la cotización del paralelo se despertó y llevó a la brecha cambiaria a niveles de alrededor de 90% respecto del precio oficial, que no llega a los $90.

El salto del blue no sorprendió demasiado a los conocedores del mercado, que venían advirtiendo que la calma del comienzo del mes podía revertirse rápidamente cuando los aguinaldos ya se hubieran pagado y los pesos buscaran otra vez refugio en la moneda estadounidense.

Desde los pasillos oficiales, en tanto, también atribuyeron la escalada al aguinaldo pero sumaron el efecto de las semanas cortas -donde se concentra toda la operatoria en pocos días- y, también, a la menor oferta de billetes en el blue por parte de los turistas debido al cierre de fronteras.

La otra fuente que alimentaba al blue, que era la operatoria de comprar dólares en el mercado oficial y revenderlos en el paralelo -conocida como puré- tampoco aporta divisas desde que el Banco Central (BCRA) y la Afip impusieron el recargo de 35% sobre la compra de billetes. Además, luego de variadas restricciones, el universo de clientes que pueden acceder al dólar solidario es cada vez más pequeño.

En ese escenario, la oferta en el mercado informal está muy restringida y, pasadas las necesidades de pesos de comienzo del mes, la demanda impulsó a la cotización.

"Es un mercado bastante ilíquido y, por ello, bastante volátil. Además, el Gobierno no puede intervenir como sí lo hace en el contado con liquidación o el Mep, mediante el Anses o el BCRA. En el blue se reflejan más las incertidumbres", explicó Juan Ignacio Paolicchi, de Empiria Consultores.

Con respecto a los motivos que pudieron llevar al salto de estos días, el economista mencionó que pudo haber "alguna presión de turistas que se van al exterior" y añadió: "Las empresas ya pagaron aguinaldos, sueldos, bonos y vacaciones. Mientras que las familias ya vendieron lo que tenían que vender para pagar sus gastos de fin de año. Entonces, esos pesos que recirculan se dirigen al blue".

En la misma línea se manifestó Sebastián Centurión, operador de ABC Mercado de Cambios: "Es como un encuentro de dos cuestiones: por un lado, debería haber más demanda de pesos por fin de año y, por otro, la gente también tiene más pesos y, si les sobran, es posible que vayan por ese lado".

Y agregó que la suba del blue en los últimos días se da "en un contexto donde los tipos de cambio oficiales están más bien trabados: poca gente puede comprar el solidario y en el Mep o el contado con liquidación".

Mientras el blue se escapa, los tipos de cambio financieros se mantienen en calma, gracias a las intervenciones de los entes oficiales. En la jornada del martes, tanto el Mep como el contado con liquidación cerraron sin cambios y ambos anotan caídas en diciembre. El Mep retrocedió 3,1% y el contado con liquidación, 5,2% en el mes. Ambos están en torno a los $140.

¿Qué esperan para el verano?

Los analistas coinciden en que la brecha continuará en alza durante los próximos meses.

"Es posible que la brecha vuelva a estar en niveles anteriores, no sería nada raro. Quizá no sea tan alta porque, como el oficial va ajustando, puede ser que la brecha sea menor y no llegue a un 120% como supo estar, pero no sería muy descabellado si el precio llegara a $180 o más", opinó Centurión, quien resaltó que esa dinámica estará relacionada con lo que suceda con los precios y también con la dinámica monetaria del verano.

Aún cuando el Gobierno intervenga en el mercado bursátil para mantener a raya los tipos de cambio financieros, el blue expresará los desequilibrios económicos y pondrá presión en las cotizaciones bursátiles.

"Mi perspectiva es alcista. La brecha entre el blue y el Mep volvió a subir. Hay bastante presión al alza sobre los dólares financieros. Este nivel parece un piso, se ve cierta resistencia en los valores actuales", consideró Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen.

Y agregó: "Hay muchas señales respecto de que debería volver a subir, salvo que nos encontremos con alguna buena noticia del Gobierno en cuanto a moderación fiscal o algún programa que saque la incertidumbre".

"En tanto el Gobierno no retire consistentemente el exceso de liquidez con una política fiscal creíble, los problemas y las tensiones cambiarias van a seguir presentes. El Gobierno tiene que mostrar un plan integral, con consistencia monetaria y fiscal, junto con un acuerdo con el FMI si quiere reducir la presión sobre la brecha", coincidió Paolicchi.

El desafío del verano

Hasta el salto de las últimas jornadas, diciembre fue un mes calmo para el mercado cambiario. Con cepo, intervenciones y demanda estacional de pesos, el blue llegó a tocar un mínimo de $146, es decir, $9 por debajo del cierre de noviembre.

Esa pax cambiaria resultó ideal para un BCRA que aprovechó para recomponer reservas y compró dólares en el mercado. "En las últimas semanas, el BCRA viene teniendo saldo positivo a costa de los importadores, a quienes no los autorizan en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. Al haber menos demanda de parte de ellos, el BCRA puede comprar", sostuvo una fuente del mercado.

Luego de la fuerte emisión monetaria para financiar al Tesoro, que sumó más de $2 billones en 2020, la entidad se enfrentará durante el verano con una gran cantidad de pesos que tendrá que absorber si quiere evitar presiones cambiarias e inflacionarias.

"La fuerte emisión monetaria que hubo en diciembre va a empezar a generar presión cuando caiga la demanda de dinero, a partir de mediados de enero. Ese es el camino natural para que haya presiones los tipos de cambio paralelos", apuntó Polo.

De cara a enero, en el organismo que conduce Miguel Pesce saben que será difícil repetir la dinámica compradora de diciembre. En una visión cautelosa, esperan poder salir empatados en el primer mes del año y puertas adentro reconocen que seguramente en febrero terminen con saldo vendedor. Ya en marzo, el BCRA aspira a tener algún alivio.

Sobre ese punto, Centurión afirmó: "La cuestión es cómo navega enero o febrero para tratar de llegar a marzo, cuando se empieza a liquidar la cosecha gruesa. Si puede recomponer reservas, se lo puede ver un poco más robusto al BCRA y tal vez aliviane un poco las expectativas devaluatorias".

No obstante, el operador advirtió que eso también depende de los números de inflación de diciembre y enero. "Si se confirman las expectativas de 4% mensual, la tasa mínima del plazo fijo que tratan de poner como incentivo queda muy corta. Ningún instrumento en pesos rinde lo mismo que la inflación, salvo algunos ajustados por CER. Entonces, lo que queda es volcarse al dólar. Eso generan estas inconsistencias", cerró Centurión.

* Para www.iprofesional.com