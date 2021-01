El novio de Tanya Roberts se enteró en vivo que la actriz estaba viva

Victoria Leigh Blum, más conocida por su nombre artístico, Tanya Roberts, fue reportada como fallecida por la prensa este lunes 4 de enero. Sin embargo la sorpresa llegó cuando su propia pareja, Lance O´Brien, se enteró en medio de una entrevista que la actriz seguía viva.

Todos los medios estadounidenses se habían hecho eco del fallecimiento de la mujer que fue “chica Bond” en “Una vista para matar y del destacado papel en “Los Ángeles de Charlie“. La noticia llegó a los portales, luego de que colapsara repetinamiente mientras paseaba a sus perros

La sorpresa para todos llegó cuando su propio novio estaba dando una entrevista a Inside Edition hablando de la pérdida de su compañera con quien mantenía un vínculo de muchos años. De repente en medio de la charla con el periodista Steven Fabian, O´Brien recibe una llamada del hospital.

En ese momento se lo escucha al hombre decir: “¿Me están diciendo que está viva?”. Inmediatamente comenzó a llorar y agregó: “El hospital me dice que está viva. Me están llamando del equipo de la unidad de cuidados intensivos”.

Lance O´Brien había estado contando durante la nota, que su pareja de 65 años no tenía coronavirus, pero que por las restricciones de la pandemia, no había podido estar con ella en el hospital el domingo 3 de enero cuando se produjo la supuesta muerte.

Y añadió con respecto a su último encuentro: “Cuando ella me vio y yo estaba allí, vi que sus ojos se abrían. Me sentí bien. Les dije: ‘miren, sus ojos se están abriendo, sus ojos se están abriendo’, pero me dijeron que era solo un reflejo y que ya no tenía esperanzas de vida”.