Todos los ganadores de los Premios Oscar 2024

Los Premios Oscar 2024 volvieron a reconocer a lo mejor de la industria cinematográfica. Como cada año, la Academia de Cines y Artes de Hollywood entregó su galardón en el teatro Dolby de Los Ángeles. Sin dudas, Oppenheimer fue una de las protagonistas de la noche y se llevó 7 estatuillas.

Quiénes son los ganadores de los Premios Oscar 2024

Mejor actor

Cillian Murphy, Oppenheimer - GANADOR

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, The Holdovers

Jeffrey Wright, American Fiction

Mejor actriz

Emma Stone, Pobre criaturas - GANADORA

Annette Bening, NYAD

Lily Gladstone, Los asesinos de la Luna

Sandra Hüller, Anatomía de una caída

Carey Mulligan, Maestro

Mejor película

Oppenheimer - GANADORA

American Fiction

Anatomía de una caída

Barbie

The Holdovers

Los asesinos de la Luna

Maestro

Past Lives

Pobres criaturas

The Zone of Interest

Mejor director

Christopher Nolan, Oppenheimer - GANADOR

Justine Triet, Anatomía de una caída

Martin Scorsese, Los asesinos de la Luna

Yorgos Lanthimos, Pobres criaturas

Jonathan Glazer, The Zone of Interest

Mejor actriz secundaria

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers - GANADORA

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, El color púrpura

America Ferrara, Barbie

Jodie Foster, NYAD

Mejor actor secundario

Robert Downey Jr., Oppenheimer - GANADOR

Sterling K. Brown, American Fiction

Robert De Niro, Los asesinos de la Luna

Ryan Gosling, Barbie

Mark Ruffalo, Pobres criaturas

Mejor película internacional

The Zone of Interest - GANADORA

Io capitano

La sociedad de la nieve

Perfect days

The Teachers’ Lounge

Mejor película de animación

El niño y la garza, de Hayao Miyazaki - GANADORA

Elemmental, de Peter Sohn

Nimona, de Troy Quane y Nick Bruno

Robot Dreams, de Pablo Berger

Spider-man: a través del metaverso, de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson

Mejor guion original

Anatomía de una caída - GANADORA

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Mejor guion adaptado

American Fiction - GANADORA

Barbie

Oppenheimer

Pobres criaturas

The Zone of Interest

Mejores efectos visuales

Godzilla Minus One - Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi y Tatsuji Nojima - GANADORA

The Creator - Jay Cooper, Ian Comley, Andrew Roberts y Neil Corbould

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - Stephane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams y Theo Bialek

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One - Alex Wuttke, Simone Coco, Jeff Sutherland y Neil Corbould

Napoleon - Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco y Neil Corbould

Mejor maquillaje y peluquería

Pobres criaturas - GANADORA

Golda

Maestro

Oppenheimer

La sociedad de la nieve

Mejor diseño de producción

Poor Things - GANADORA

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Mejor vestuario

Poor Things – Holly Waddington (CDG, BAFTA) - GANADORA

Barbie – Jacqueline Durran (CDG, CC)

Killers of the Flower Moon – Jacqueline West

Napoleon – Janty Yates y David Crossman

Oppenheimer – Ellen Mirojnick

Mejor corto animado

WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko, de Dave Mullins y Brad Booker - GANADOR

Letter to a Pig, de Tal Kantor y Amit R. Gicelter

Ninety-Five Senses, de Jerusha Hess y Jared Hess

Our Uniform, de Yegane Moghaddam

Pachyderme, de Stéphanie Clément y Marc Rius

Mejor edición

Oppenheimer - GANADORA

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Asesinos de la luna

Pobres criaturas

Mejor fotografía

Oppenheimer - GANADORA

El conde

Los asesinos de la luna

Maestro

Pobres criaturas

Mejor canción

“What was I made for”, de Barbie - GANADORA

“El fuego interior”, de Flamin’ hot

“I’m just Ken”, de Barbie

“It never went away”, de Sinfonía de América

“Wahzhazhe (A Song for My People)”, de Los asesinos de la luna

Mejor sonido

Zona de interés - GANADORA

The Creator

Maestro

Mission Imposible: sentencia mortal parte I

Oppenheimer

Mejor documental largometraje

20 días en Mariupol - GANADOR

Bobi wine: el presidente de la gente

La memoria infinita

Cuatro hijas

Matar a un tigre

Mejor documental corto

The Last Repair Shop, de Ben Proudfoot y Kris Bowers - GANADOR

The ABCs of Book Banning, de Sheila Nevins y Trish Adlesic

The Barber of Little Rock, de John Hoffman y Christine Turner

Island in Between, de S. Leo Chiang y Jean Tsien

Nǎi Nai & Wài Pó, de Sean Wang y Sam Davis

Mejor música

Oppenheimer - Ludwig Göransson - GANADORA

American Fiction - Laura Karpman

Indiana Jones and the Dial of Destiny - John Williams

Los asesinos de la luna - Robbie Robertson

Pobres criaturas - Jerskin Fendrix

Mejor corto de acción

The Wonderful Story of Henry Sugar, de Wes Anderson y Steven Rales - GANADOR

The After, de Misan Harriman y Nicky Bentham

Invincible, de Vincent René-Lortie y Samuel Caron

Knight of Fortune, de Lasse Lyskjær Noer y Christian Norlyk

Red, White and Blue, de Nazrin Choudhury y Sara McFarlane

