Leonardo Di Caprio interpretará a Sinatra en el nuevo film de Scorsese

Según Variety, uno de los próximos proyectos de Martin Scorsese es una biopic sobre Frank Sinatra, el legendario actor y cantante que fue una de las grandes figuras del espectáculo durante el siglo XX.

Aunque aún no tiene la luz verde por parte de Tina Sinatra, hija del artista y quien actualmente maneja su patrimonio y derechos de imagen, esto no ha impedido a Scorsese comenzar a barajar nombres como el de Leonardo DiCaprio como el propio Sinatra y Jennifer Lawrence como Ava Gardner, su segunda esposa.

Apple Studios estaría interesada en producir esta nueva película de Scorsese tras su fructífera colaboración con ‘Killers of the Flower Moon’ (2023), un éxito aplastante de la crítica (93% en Rotten Tomatoes) y nominada a diez Óscars aunque finalmente no se llevó ninguno. Otra productora interesada en hacerse con el nuevo proyecto de Scorsese es Sony Pictures.

Scorsese y DiCaprio llevan colaborando desde hace más de veinte años .Arrancaron con el papel protagonista de Leonardo en ‘Gangs of New York’ (2002). Desde entonces, han vuelto a trabajar juntos en cinco largometrajes y un cortometraje más: ’El Aviador’ (2004), ‘Infiltrados’ (2006), ‘Shutter Island’ (2010), ‘El Lobo de Wall Street’ (2013), ‘La Audición’ (2015) y ‘Los Asesinos de la Luna’ (2023).

Frank Sinatra es uno de los mayores iconos del siglo XX, y la revista Time lo catalogó como tal añadiéndolo a su recopilatorio de las 100 personas más influyentes de dicho siglo.

Fuente: Infobae