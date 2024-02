Cómo nació el vínculo entre Enzo Vogrincic y Aitana Ocaña

Enzo Vogrincic y Aitana Ocaña estuvieron involucrados en fuertes rumores de romance que comenzaron cuando ambos publicaron una foto de la Torre Eiffel. Recientemente, el actor fue consultado sobre la relación que mantiene con la cantante y evitó las preguntas retirándose de la entrevista.

La vinculación entre la cantante y el actor empezó cuando ambos compartieron una foto de la Torre Eiffel de París. Según la periodista María Patiño, ambos intercambiaron mensajes, y el uruguayo le comunicó que la visitaría en Madrid, a lo que la española quiso que su primer encuentro fuera en Francia.

Una de las azafatas del avión que los llevó hasta la ciudad parisina posteo una foto con los dos separados y escribió: “No os vais a creer a quiénes he llevado hoy en el avión”. El actor y la cantante se seguían mutuamente en Instagram, lo que avivó los rumores de romances aunque la tripulante que los vio no afirmó que hayan estado juntos.

Pasó París y llegaron los Premios Goya 2024, tal parece que no quieren que se sepa que tipo de relación tienen. Desde Lo Más Popu subieron un video de Enzo Vogrincic que se encontraba en los premios del cine español cuando lo abordó un periodista: "Aitana, ¿estáis juntos o no?". "Por favor", dijo el uruguayo y procedió a darse la vuelta para no contestar más preguntas.

Fuente: caras.perfil.com